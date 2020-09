Amazon będzie zachęcać do ekologicznych zakupów

Amazon ogłosił w środę uruchomienie nowego programu zachęcającego klientów do dokonywania zrównoważonych zakupów. W ramach projektu 25 tys. dostępnych na platformie produktów oznaczonych zostało etykietą "przyjazne dla klimatu".

W ramach realizacji swoich celów klimatycznych, Amazon uruchomił w środę nowy program mający na celu promowanie ekologicznych produktów. Wśród 25 tys. produktów oznaczonych jako "przyjazne dla klimatu" są specjalnie certyfikowane artykuły spożywcze, artykuły gospodarstwa domowego, odzież, kosmetyki i sprzęty elektroniczne.

"Korzystając z 18 zewnętrznych programów certyfikacji oraz naszego własnego certyfikatu Compact by Design, zachęcamy naszych partnerów handlowych do tworzenia zrównoważonych, ekologicznych produktów, które pomogą chronić planetę i zachować ją dla przyszłych pokoleń" - powiedział w oświadczeniu szef Amazona Jeff Bezos.

Posiadający gigantyczne centra transportu oraz danych i dostarczający klientom 10 mld zamówień rocznie Amazon stał się obiektem licznych protestów zarówno ze strony aktywistów klimatycznych, jak i własnych pracowników, którzy domagali się od kierownictwa podjęcia zdecydowanych działań w walce ze zmianami klimatu.

W czerwcu tego roku firma Bezosa zapowiedziała, że powoła Fundusz Klimatyczny w wysokości 2 mld dolarów, który wesprze inicjatywy różnych branż mające na celu ograniczenie zmian klimatycznych i zrównoważony rozwój.

W ubiegłym roku Jeff Bezos zobowiązał się, że do 2040 r. Amazon osiągnie neutralność pod względem emisji dwutlenku węgla do atmosfery. W ramach realizacji tych planów koncern zamówił od amerykańskiego startupu Rivian Automotive LLC 100 tys. elektrycznych samochodów dostawczych. Pod koniec sierpnia do porozumienia The Climate Pledge dołączył także niemiecki Daimler, u którego koncern Bezosa zamówił 1800 elektrycznych vanów dostawczych Mercedes-Benz.