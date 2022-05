Amazon celuje w zerową emisję. Ma do tego nowe narzędzie

Skala naszego biznesu pozwala nam na osiągnięcie znacznie wyższego wykorzystania zasobów i efektywności energetycznej, niż w przypadku typowych centrów danych zlokalizowanych lokalnie - twierdzi w rozmowie z WNP.PL Chris Wellise, dyrektor Amazon Web Services ds. zrównoważonego rozwoju.

Działając z większą wydajnością energetyczną, chmura może pomóc firmom również w zmniejszeniu emisji dwutlenku węgla - przekonuje Chris Wellise.

Technologia chmury obliczeniowej może również umożliwić operatorom telekomunikacyjnym przemyślenie swoich modeli biznesowych i opracowanie unikalnych modeli monetyzacji 5G - twierdzi.

Wellise opowiada, że dążenia do zerowej emisji CO2 AWS rozpoczął od skupienia się na wydajności we wszystkich aspektach swojej infrastruktury: od projektowania centrów danych i sprzętu, po modelowanie i śledzenie wydajności operacji.

Efektywność energetyczna i przetwarzanie danych. Co można zrobić, aby zminimalizować zużycie energii i ślad węglowy w tym aspekcie?

- W AWS koncentrujemy się na poprawie wydajności infrastruktury i wprowadzamy innowacje w konstrukcji serwerów, pamięci masowej i sprzętu sieciowego, tak aby w miarę rozwoju firmy, zmniejszyć zużycie energii i poprawić naszą doskonałość operacyjną.

Globalna infrastruktura AWS jest zbudowana na własnym sprzęcie, który obejmuje niestandardowe, specjalnie skonstruowane serwery obliczeniowe i pamięci masowej, routery oraz procesory. Projektując własny sprzęt, jesteśmy w stanie opracować go w taki sposób, aby działał z optymalną wydajnością i nie był obciążony nadmiarem funkcji, które nie byłyby używane i pobierałyby nadmiar energii. Dzięki temu uzyskujemy najlepszą możliwą wydajność i możemy zwiększyć efektywność energetyczną w dziedzinie m.in. obliczeń i pamięci masowej.

Wśród naszych rozwiązań znajduje się wiele takich, które sprzyjają zrównoważonemu prowadzeniu firmy. Przykładem jest Graviton 3 – trzecia generacja naszego procesora opartego na architekturze Arm. Jest on bardziej energooszczędny, bo zużywa do 60 proc. mniej energii przy tej samej wydajności niż porównywalne instancje EC2. Graviton 3 oferuje też o 25 proc. szybsze działanie, zapewniając zwiększoną wydajność dla obciążeń naukowych, kryptograficznych i uczenia maszynowego (machine learning, ML).

Przekłada się to na znaczącą poprawę wydajności energetycznej. W obliczu rosnącego światowego zapotrzebowania na infrastrukturę obliczeniową i inną infrastrukturę IP, ciągłe wprowadzanie innowacji na poziomie układów scalonych ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia trwałego zasilania przyszłych obciążeń.

W jaki sposób chmura jest bardziej energooszczędna niż tradycyjne centra danych?

- Liczne raporty przeprowadzone przez agencję badawczą 451 Research wykazały, że chmura – a konkretnie infrastruktura AWS – jest znacznie bardziej wydajna niż wykonywanie tych samych zadań w centrach danych znajdujących się w siedzibach firm.

Jak pokazuje niedawny raport 451 Research, infrastruktura AWS jest 3,6 razy bardziej energooszczędna niż średnia przebadanych centrów danych przedsiębiorstw w USA i do 5 razy bardziej energooszczędne niż średnia w Unii Europejskiej. Badanie, w którym przebadano organizacje w Japonii, Korei Południowej, Singapurze, Australii i Indiach, wykazało, że przeciętnie przejście na chmurę obliczeniową jest dla tych firm do pięciu razy bardziej energooszczędne niż korzystanie z centrów danych znajdujących się w siedzibie firmy.

Działając z większą wydajnością energetyczną, chmura może pomóc firmom również w zmniejszeniu emisji dwutlenku węgla. Po przeanalizowaniu kilku regionów, 451 Research stwierdziło, że AWS ma szansę obniżyć emisję CO2 klientów związaną z niektórymi obciążeniami o blisko 80 proc. w porównaniu z badanymi korporacyjnymi centrami danych i nawet o 96 proc., jeśli AWS będzie w pełni zasilany energią odnawialną, co jest celem, który zamierzamy osiągnąć już do 2025 roku.

Na targach MWC 2022 zaprezentowaliście nowe narzędzie - Customer Carbon Footprint. Jak to działa?

- Tak, to nowe narzędzie do pomiaru śladu węglowego, które wspiera naszych klientów w podróży do bycia bardziej zrównoważonymi.

Customer Carbon Footprint wykorzystuje proste wizualizacje, aby pokazać klientom ich historyczne emisje, ocenić trendy emisji w miarę korzystania z naszych usług, oszacować emisje, których zdołali uniknąć, korzystając z AWS zamiast lokalnego centrum danych, a także przedstawić prognozowane emisje na podstawie ich bieżącego wykorzystania.

Jakie są tego korzyści? Dzięki narzędziu, klienci, którzy wyznaczyli sobie cele redukcji emisji CO2, mogą dokładniej zmierzyć emisje związane z korzystaniem z AWS. Narzędzie nie tylko informuje o emisjach korporacyjnych klientów – w tym tych związanych z korzystaniem z AWS – ale też dostarcza danych, które pokazują postępy w realizacji przyszłych celów redukcji. Ponadto, zawiera dane historyczne dotyczące emisji z zakresu 1. i 2., oparte na korzystaniu z AWS przez klienta od stycznia 2020 roku. Emisje z zakresu pierwszego pochodzą bezpośrednio z działalności firmy, np. z energii zużywanej przez centra danych AWS, natomiast emisje z zakresu drugiego – z wytwarzania zakupionej energii, np. energii elektrycznej używanej do zasilania obiektów firmy Amazon.

Jednostką pomiaru emisji dwutlenku węgla w Customer Carbon Footprint są tony metryczne ekwiwalentu dwutlenku węgla (MTCO2e), czyli standard branżowy. Jest to „ekwiwalent”, ponieważ istnieje wiele gazów cieplarnianych – na przykład metan czy podtlenek azotu – a pomiar polega na przeliczeniu gazów cieplarnianych na ilość węgla, która spowodowałaby równoważne ocieplenie.

Dlaczego zrównoważony rozwój ma znaczenie dla firm? Czy nadal chodzi o CSR, czy też stał się on kluczową częścią strategii biznesowych? Dlaczego?

- Odniosę się do przykładu działań prowadzonych przez AWS. Zrównoważony rozwój jest integralną częścią naszej strategii, ponieważ energia i związana z nią emisja dwutlenku węgla to kwestie istotne dla naszej działalności, naszych klientów i innych interesariuszy.

Dążymy do przyszłości, w której emisja dwutlenku węgla będzie zerowa, a ludzie, którzy wspierają cały łańcuch wartości, będą traktowani z godnością i szacunkiem. Kiedy w 2019 roku współtworzyliśmy The Climate Pledge, czyli międzysektorową społeczność firm, organizacji, osób prywatnych i partnerów, którzy wspólnie pracują nad pokonaniem kryzysu ekologicznego, firma Amazon zobowiązała się do osiągnięcia zerowej emisji dwutlenku węgla netto w zakresie wszystkich działań do 2040 roku oraz do zasilania ich w 100 proc. energią odnawialną do 2030 roku.

Nasze dążenia zaczęliśmy od skupienia się na wydajności we wszystkich aspektach naszej infrastruktury: od projektowania naszych centrów danych i sprzętu, po modelowanie i śledzenie wydajności naszych operacji, aby zapewnić ciągłe identyfikowanie możliwości zwiększenia wydajności. Wciąż udoskonalamy także nasze oprogramowanie, aby działało wydajniej na sprzęcie. Zmniejsza to jego obciążenie i wydłuża okres jego użytkowania, zarówno w przypadku aktywów używanych przez naszych klientów, jak i firmę Amazon.

Co wydaje się dziś kluczowe w technologiach cyfrowych, jeśli spojrzymy na to, co wydarzyło się na targach MWC 2022?

- Operatorzy telekomunikacyjni stoją w obliczu wyzwań na wielu frontach. Muszą opracować bardziej inteligentne sieci - w tym sieci brzegowe - aby poradzić sobie z szybkim wzrostem liczby urządzeń Internetu rzeczy (IoT) oraz zastanowić się, jak zapewnić zwrot z inwestycji w 5G. Ponadto muszą one poradzić sobie ze skutkami finansowymi pandemii COVID-19, która spowodowała utratę przychodów z roamingu, aktualizacji telefonów i wakacji płatniczych.

Zastanawiając się, jak podejść do tych wyzwań, operatorzy telekomunikacyjni muszą wykorzystać możliwości zróżnicowania swojej działalności, aby skuteczniej konkurować. Dwa najskuteczniejsze sposoby to generowanie większej wartości z istniejących aktywów oraz rozwijanie innowacyjnych usług 5G w celu uzyskania dostępu do nowych źródeł przychodów i zwiększenia ich liczby.

Firma badawcza Gartner prognozuje, że światowe przychody z infrastruktury sieci 5G osiągną 23,2 mld dol. w 2022 roku, w porównaniu z 19,1 mld dol. w 2021 roku. Wzrost ten przyniesie bezpośrednie korzyści operatorom telekomunikacyjnym, umożliwiając im na przykład wdrożenie większej liczby sieci prywatnych, sprzedaż większej liczby planów i urządzeń mobilnych oraz wejście na wcześniej niewykorzystane rynki.

Aby to osiągnąć, operatorzy telekomunikacyjni potrzebują nowego, innowacyjnego myślenia, które rzuci wyzwanie tradycyjnemu podejściu polegającemu na budowaniu nowej sieci od podstaw - w tym wykorzystaniu chmury obliczeniowej do wprowadzenia sieci 5G.

Technologia chmury obliczeniowej może również umożliwić operatorom telekomunikacyjnym przemyślenie swoich modeli biznesowych i opracowanie unikalnych modeli monetyzacji 5G, wykraczających poza dotychczasowe segmenty klientów w celu obsługi klientów korporacyjnych i deweloperów. Z pewnością będzie to kierunek rozwoju w branży w 2022 roku.