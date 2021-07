Amazon, Microsoft i DHL to ulubione marki hakerów

Amazon należy, obok Microsoft i DHL, do ulubionych marek wśród hakerów. Cyberprzestępcy chętnie podszywają się pod sklepy internetowe, wykorzystując rosnące uzależnienie od zakupów online - ostrzegają eksperci Check Point Research. Badacze alarmują przed rosnącą cyberprzestępczością w dniach wyprzedaży i w okolicach tego okresu, kiedy następuje szczególny wzrost przestępczej aktywności.

Sposób na fałszywe domeny

Uważaj na błędy ortograficzne na witrynie zakupowej.

Unikaj kupowania online, używając danych płatności ze strony internetowej, która nie ma zainstalowanego szyfrowania Secure Sockets Layer (SSL).

Udostępniaj minimum swoich danych osobowych.

Zawsze zwracaj uwagę na ton wiadomości e-mail, ponieważ techniki socjotechniczne często powodują, że ludzie spieszą się i ignorują podejrzane zachowanie.

Utwórz silne hasło do sklepu on-line.

Nie używaj publicznej sieci Wi-Fi do robienia zakupów.

Uważaj na okazje „zbyt piękne, aby mogło być prawdziwe”.

Trzymaj się kart kredytowych, ponieważ karty debetowe są powiązane z rachunkami bankowymi.

W tym roku wydarzenie odbyło się w dniach 21-22 czerwca. Wzięło w nim udział ponad 20 krajów, których obywatele uczestniczyli w zakupach online w Amazon. Check Point podkreśla, że wielu cyberprzestępców podszywa się pod markę Amazon, aby oszukać konsumentów, w celu kradzieży ich adresów e-mail, szczegółów płatności, haseł i innych danych osobowych.Czytaj: Szef Amazona Jeff Bezos zaangażował się w budowę elektrowni termojądrowej Autorzy raportu zwracają uwagę, że w ciągu tylko jednego miesiąca zarejestrowano ponad 2,3 tys. nowych domen nawiązujących do Amazona, co stanowi 10-proc. wzrost w porównaniu z poprzednim Amazon Prime Day. Prawie jedna na dwie (46 proc.) z nowo zarejestrowanych domen zawierających słowo Amazon ma złośliwy charakter, a 32 proc. uważa się za podejrzane.Podrabianie domen to popularny sposób kradzieży pieniędzy lub poufnych danych przez cyberprzestępców. Domeny o podobnym charakterze czy brzmieniu są rejestrowane w celu przekierowania ruchu internetowego i niczego nie podejrzewających konsumentów na strony zawierające złośliwe oprogramowanie. Zachęcają one użytkowników do podania danych osobowych.- Prime Day to doskonała okazja dla cyberprzestępców. Wydarzenie zakupowe może być zabawne, ale też niebezpieczne dla konsumentów. Niebezpieczeństwo polega na tym, że udostępniają oni cyberprzestępcom dane karty kredytowej, hasła, a nawet adres domowy lub adres e-mail. A celem jest zarabianie na tych danych osobowych - ostrzega Tom Kendrick z Check Point Software EMEA.- Taktyka, którą cyberprzestępcy stosują w swoich oszustwach, polega na podszywaniu się pod domenę. Klikasz stronę, która wygląda na pochodzącą z Amazona. Ale w rzeczywistości znajdujesz się na szkodliwym gruncie. Liczba cyberprzestępstw podwoiła się w tym roku w Prime Day, ponieważ prawie wszystkie domeny wokół Amazona mają czerwone flagi - wyjaśnia.Zachęca kupujących, aby zachowali szczególną ostrożność, zwracali uwagę na błędy ortograficzne i dzielili się tylko absolutnym minimum informacji. Zaleca potrójne sprawdzanie wiadomości e-mail, które wydają się pochodzić z Amazona, w tym powiadomienia o dostawie.- Jeśli nie masz pewności co do statusu przesyłki, przejdź bezpośrednio do witryny Amazon i nie klikaj żadnych linków - zaleca Tom Kendrick.Aby pomóc kupującym online w zachowaniu bezpieczeństwa, badacze Check Point podają praktyczne wskazówki dotyczące ochrony:Czytaj: Amazon blokował awanse szeregowym pracownikom?