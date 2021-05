Amazon otwiera Europejskie Laboratorium Innowacji

Amazon ogłosił otwarcie Europejskiego Laboratorium Innowacji, w którym będzie rozwijał nowe technologie wspierające pracowników. Jak informuje amerykański potentat e-commerce, celem wprowadzania zaawansowanych rozwiązań technologicznych jest wspieranie pracowników i zapewnienie im większego bezpieczeństwa w miejscu pracy.

Reliability Maintenance Engineering

Nowe centrum logistyki e-commerce

Kolejnym krokiem po wdrożeniu nowych technologii jest nadzorowanie rozwiązań przez zespół inżynierów Utrzymania Ruchu (RME – Reliability Maintenance Engineering) w celu zapewnienia ciągłego bezpieczeństwa. Po wprowadzeniu nowych innowacji przeprowadzane są także kompleksowe szkolenia dla wszystkich pracowników w danej lokalizacji.- Praca z Amazon Robotics jest znacznie bezpieczniejsza i komfortowa niż praca bez wykorzystania nowoczesnych technologii. Roboty posiadają czujniki wykrywające, czy ktoś wszedł w strefę robota i przekroczył granicę bezpieczeństwa, co powoduje natychmiastowe ich zatrzymanie - mówi Natalia Sitko, pracująca w dziale rozkładania towarów w centrum w Gliwicach.- Amazon stawia na bezpieczeństwo. Jednym z rozwiązań zwiększających standardy pracy jest system przeciwpożarowy Fido znajdujący się na każdej ze stacji. Pozwala on szybko zatrzymać procesy, gdy istnieje możliwość wystąpienia niebezpiecznej sytuacji. Uważam, że innowacyjne rozwiązania usprawniają produktywność, jakość pracy, a przede wszystkim nasze bezpieczeństwo - komentuje Aaron Zdziebło, pracujący w dziale jakości.- Bezpieczeństwo wszystkich pracowników traktujemy priorytetowo i nieustannie poszukujemy sposobów na poprawę środków bezpieczeństwa w naszych obiektach. Dlatego inwestujemy w technologie i szkolenia dla naszego zespołu. Przy wprowadzaniu kolejnych, nowoczesnych technologii wspomagających pracowników zwiększamy zatrudnienie i oferujemy miejsca pracy osobom i społecznościom, które ich potrzebują - zwraca uwagę Stefano Perego, wiceprezes działu operacji Amazon w Europie. - Odkąd w europejskich centrach logistyki Amazon pojawiły się roboty transportowe, liczba naszych pracowników znacznie wzrosła - dodaje.- Ściśle współpracujemy z ekspertami oraz naukowcami zajmującymi się bezpieczeństwem i higieną pracy. Codziennie przeprowadzamy w naszych budynkach tysiące kontroli bezpieczeństwa oraz wprowadzamy setki udoskonaleń na podstawie pomysłów pracowników dotyczących możliwości poprawy warunków pracy. Po wdrożeniu nowych technologii i przeszkoleniu zespołu, na bieżąco otrzymujemy uwagi od pracowników pomagające nam je udoskonalić. Opracowując rozwiązania dla poszczególnych działów firmy, kierujemy się opinią zespołów, które będą je wykorzystywać - wyjaśnia Stefano La Rovere, dyrektor działu zaawansowanych technologii Amazon, zarządzający zespołem naukowców i inżynierów laboratorium.Amazon potwierdził również, że w 2021 r. otworzy kolejne centrum logistyki e-commerce oparte na technologii Amazon Robotics. W centrum w Świebodzinie pracowników wspierać będzie ok. 3 tys. robotów.- Cieszy mnie, że Amazon wybrał Świebodzin na miejsce swojej kolejnej inwestycji - mówi Tomasz Sielicki, burmistrz Świebodzina. - Dla regionu szczególnie ważne są wysokojakościowe miejsca pracy, jakie powstaną w nowym centrum logistycznym. Wierzę, że dzięki tej współpracy nasze miasto będzie w stanie w pełni wykorzystać swój ogromny potencjał - dodaje.Amazon działa w Polsce od 2014 roku. W 2020 roku Amerykańska Izba Handlowa ogłosiła, że jest największym amerykańskim pracodawcą i trzecim co do wielkości amerykańskim inwestorem w naszym kraju.Dotychczas firma stworzyła ponad 18 tys. stałych miejsc pracy w Polsce w dziewięciu nowoczesnych centrach logistycznych: w Sadach (pod Poznaniem), Sosnowcu, Kołbaskowie (koło Szczecina), dwóch obiektach w Bielanach Wrocławskich, Pawlikowicach (koło Łodzi), Łodzi, Okmianach (koło Bolesławca) i Gliwicach oraz w biurze Amazon Web Services i w Centrum Rozwoju Technologii Amazon w Gdańsku, które dostarcza innowacyjne rozwiązania wspierające produkty i usługi Amazona na całym świecie, w tym rozwiązania głosowe Alexa. W 2021 roku uruchomione zostanie 10. centrum w Świebodzinie, gdzie powstanie ponad tysiąc nowych etatów.Od początku pandemii, oddziały Amazona przyjęły jako nadrzędny priorytet zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom, inwestując w 2020 r. ponad 11,5 mld dol. w realizację tego celu. W kwocie tej znajduje się inwestycja w wysokości ponad 1,2 mld dol., którą przeznaczono na urządzenia do pomiaru temperatury, maseczki, rękawice, ulepszone procesy czyszczenia i dezynfekcji, czy testy. W Polsce firma dostarczyła swoim pracownikom ponad 19,5 mln par rękawiczek, ponad 7,2 mln maseczek, 37,1 mln chusteczek dezynfekujących i 141,3 mln opakowań środków do dezynfekcji rąk, a także dokonał ponad 150 istotnych zmian w procesach w celu poprawy bezpieczeństwa.Serwis Amazon.pl wystartował 2 marca 2021 r. Jego klienci mogą robić zakupy wybierając z katalogu liczącego ponad 100 mln produktów i ponad 30 kategorii, z realizacją bezpłatnej dostawy przy zamówieniach spełniających określone warunki.