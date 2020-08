Amazon otwiera pierwszy supermarket wyposażony w inteligentne wózki

Amazon uruchamia w Los Angeles swój pierwszy sklep wyposażony w inteligentne wózki Dash Cart, które automatycznie obliczają wartość włożonych do nich produktów i ściągają należność z karty kredytowej klienta – informują w czwartek światowe media.

Jak zauważa serwis CNet, wprowadzenie inteligentnych wózków Dash Cart stanowi kolejny etap rozwoju sieci fizycznych bezkasowych supermarketów Amazon Go. Wyposażone w kamery oraz wagę wózki umożliwiają zrobienie zakupów mieszczących się w jednej lub dwóch torbach. Serwis określa je "kompaktową wersją" konceptu rozwijanego przez Amazona od 2018 r. m.in. w Seattle, Chicago, San Francisco i Nowym Jorku.

Pierwszy wyposażony w Dash Cart supermarket o nazwie Amazon Fresh w pierwszych tygodniach ma działać w trybie testowym dla ograniczonej liczby specjalnie wyselekcjonowanych klientów z dzielnicy Woodland Hills w Los Angeles - informuje w czwartek Reuters. Amazon ma planować uruchomienie wkrótce sześciu kolejnych tego typu sklepów w południowej Kaliforni oraz w okolicach Chicago. Agencja zwraca uwagę, że wprawdzie w lipcu Amazon ogłosił wypracowanie największego w historii kwartalnego zysku dzięki wzrostowi sprzedaży online w związku z pandemią koronawirusa, jednak dochody koncernu ze sklepów fizycznych spadły w tym samym okresie o 13 proc.

Oprócz pilotażowych sklepów Amazon Fresh koncern Jeffa Bezosa uruchomił już 27 placówek Amazon Go wyposażonych w system informatyczny o nazwie Just Walk Out. Aby móc skorzystać z obiektu tego rodzaju klient musi zalogować się do swojego konta Amazon przy bramce wejściowej przypominającej te stosowane w metrze. Następnie każda osoba robiąca zakupy jest obserwowana przez sieć kilkuset zamontowanych w sklepie kamer przekazujących na bieżąco informacje o produktach wziętych z wyposażonych w sensory i wagi półek do centralnego system informatycznego korzystającego z technologii komputerowego rozpoznawania obrazów, samouczących się algorytmów deep learning oraz technologii sensor fusion. System obciąża kartę kredytową klienta automatycznie przy wyjściu.