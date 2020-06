Amazon pozwany za narażenie pracowników na zakażenie koronawirusem

Do sądu w Brooklynie trafił pozew przeciwko Amazonowi złożony przez trzech pracowników firmy i ich rodziny. Zarzucają oni koncernowi, że naraził zatrudnionych w nowojorskim centrum logistycznym na zakażenie koronawirusem, co doprowadziło do śmierci jednego z ich krewnych.

Złożony do nowojorskiego sądu federalnego pozew dotyczy należącego do koncernu Jeffa Bezosa centrum dystrybucyjnego JFK8 na Staten Island. Trzej pracownicy firmy oraz ich rodziny oskarżają Amazona, że w czasie pandemii Covid-19 dopuścił do tego, żeby zatrudniające 5 tys. osób centrum stało się "niebezpiecznym miejscem", umożliwił rozprzestrzenianie się powodującego chorobę koronawirusa SARS-CoV-2 i postawił produktywność ponad bezpieczeństwo podwładnych.

W pozwie zarzucono firmie m.in., że zmuszała zatrudnionych do pracy na akord, nie pozwalając im na zachowanie odpowiedniego dystansu społecznego ani nie dając czasu np. na umycie rąk czy zdezynfekowanie miejsca pracy. Jedna z pracownic Amazona, Barbara Chandler, zarzuca spółce, że swoim działaniem naraziła ją na zakażenie koronawirusem. Patogen wykryto u niej w marcu, po czym zaraziła kilkoro krewnych - w tym kuzyna, który 7 kwietnia zmarł z powodu Covid-19.

Pokrzywdzeni chcą, żeby sąd wydał nakaz zobowiązujący Amazona do przestrzegania przepisów o bezpieczeństwie pracowników oraz uniemożliwiający mu karanie, w tym odebranie benefitów, podwładnym zakażonym Covid-19 lub odesłanym na kwarantannę.

Amazon nie chce komentować doniesień dotyczących pozwu. Koncern tłumaczy jedynie, że od początku pandemii przestrzegał wytycznych służb ochrony zdrowia oraz ekspertów ds. bezpieczeństwa i higieny pracy. Ponadto firma poinformowała, że zainwestowała już ponad 800 mln dolarów w środki ochronne, w tym: maski, regularne odkażanie budynków i sprzęt do sprawdzania temperatury.

Koncern mimo kryzysu odnotował spore zyski, bo konsumenci chętnie składali zamówienia online. Żeby poradzić sobie z zalewem zamówień firma musiała zatrudnić 175 tys. nowych pracowników w samych tylko Stanach Zjednoczonych.

Zarazem Amazon boryka się z zarzutami ze strony pracowników oraz związków zawodowych o to, że nie zapewnił im w czasie pandemii bezpieczeństwa pracy. Koncern oskarżony został również o zwolnienie kilkorga podwładnych, którzy publicznie skrytykowali firmę.

Szacuje się, że przynajmniej 800 pracowników Amazona w Stanach Zjednoczonych zakażonych zostało Covid-19. Koncern zatrudnia na świecie ok. 840 tys. osób.