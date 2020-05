Amazon produkuje przyłbice i chce je sprzedawać po kosztach

Koncern Amazon rozpoczął produkcję zaprojektowanych przez swoich inżynierów osłon na twarz dla lekarzy. Część przyłbic przekazana została lokalnym szpitalom. Pozostałe mają zostać niebawem udostępnione klientom w USA za jedną trzecią ceny rynkowej.

Jak dotąd Amazon przekazał 10 tys. przyłbic lokalnym szpitalom i ośrodkom zdrowia w Stanach Zjednoczonych. Spółka zarządzana przez Jeffa Bezosa zapowiedziała ponadto, że niebawem przekaże instytucjom kolejne 20 tys. osłon. Koncern poinformował również, że niedługo zamierza udostępnić przyłbice w powszechnej sprzedaży, przynajmniej na terytorium USA. Co prawda podobne osłony można kupić na platformie Amazona, ale oferowane są przez zewnętrznych sprzedawców w stosunkowo wysokich cenach. Koszt przyłbicy waha się w przedziale 12-35 dolarów za sztukę. Spółka zapowiedziała, że będzie przedawać własne osłony znacznie taniej, przynajmniej za jedną trzecią ceny rynkowej.

Amazon to nie jedyna firma, która zobowiązała się produkować środki ochronne: Apple jeszcze w marcu zaczął dostarczać maski szpitalom. Także firmy Ford i Space rozpoczęły produkcję m.in. przyłbic. Koncern Jeffa Bezosa jest jednak pierwszą platformą e-handlową, która zdecydowała się na produkcję i sprzedaż własnych środków ochrony osobistej.

Do zaprojektowania przyłbic koncern zaangażował m.in. swoich specjalistów od produkcji dronów. Amazon poinformował, że projekty oparte zostały na dotychczasowych modelach osłon drukowanych 3D, do których projektanci wprowadzili pewne zmiany, m.in. poprawili jakość materiałów, tak by mogły one zostać poddane recyklingowi. Udoskonalona została również geometria przyłbic - zlikwidowano np. ostre kąty, które mogły haczyć o ubrania lub włosy użytkownika. Wprowadzono także cieńszą opaskę przytrzymującą osłonę, bo dotychczasowe za mocno uciskały czoło. Koncern przyspieszył również produkcję sprzętu i opracował modele przyłbic, tak żeby mogły być one drukowane przez inne firmy.

Eksperci zastanawiają się jednak, czy koncern zamierza przekazać część wyprodukowanych osłon własnym pracownikom, którzy skarżą się na brak odpowiednich zabezpieczeń w magazynach i centrach dystrybucji firmy.