Amazon rozpoczyna sprzedaż licencji na w pełni samoobsługowe sklepy

Koncern Jeffa Bezosa rozpoczyna sprzedaż licencji na technologie Amazon Go innym firmom z branży sprzedaży detalicznej. Technologia umożliwia zakupy w sklepach bez kasjerów, za t oprogramowaniem w pełni nadzorującym sprzedaż.

Pod koniec lutego Amazon otworzył w dzielnicy Capitol Hill w Seattle swój pierwszy wielkopowierzchniowy i całkowicie samoobsługowy supermarket. Zakupy w Amazon Go odbywają się bez udziału kasjerów, za to z systemem kamer i czujników oraz oprogramowaniem, które przy wyjściu automatycznie obciąża konta klientów. Dodatkowo koncern otworzył już 25 oferujących ograniczony asortyment sklepików osiedlowych w całych Stanach, gdzie zakupy odbywają się na tej samej zasadzie.

Amazon nie ukrywa, że od początku nosił się z pomysłem udostępniania technologii Amazon Go także i innym firmom detalicznym.

Jak poinformował w poniedziałek Reuters, koncern ma już podpisane umowy licencyjne z kilkoma klientami, ale ich tożsamości nie chce zdradzać. Według mediów, chodzi raczej o sklepy zlokalizowane na lotniskach, niż duże sieci, jak Walmart czy Target Corp. W poniedziałek ruszy także specjalna platforma Amazona, za pośrednictwem której firma chce reklamować nowym klientom wprowadzone przez siebie rozwiązania.

W sklepach, działających na licencji Amazona, zakupy mają się odbywać podobnie jak w marketach należących do firmy. Z tą różnicą, że w tych ostatnich klienci muszą zainstalować aplikację Amazon Go i zeskanować ją na bramkach prowadzących do sklepy, a tutaj przed wejściem klienci będą musieli wprowadzić swoją kartę kredytową. Wszystkie produkty wybrane przez konsumentów, zapisane zostaną w ich wirtualnym koszyku. Zapłata będzie automatycznie ściągana z karty kredytowej klienta w momencie, kiedy wyjdzie on ze sklepu.

Amazon odpowiedzialny będzie za zainstalowanie w sklepach kamer z oprogramowaniem oraz czujników informujących o wadze, wystawionych na półkach produktów; ma również udostępnić 24-godzinną infolinię dla klientów.

W sytuacji, kiedy klient będzie chciał dostać fakturę za zakupy, będzie mógł zostawić swój adres mailowy, zaś Amazon wyśle mu stosowne informacje za każdym razem, kiedy będzie on robił zakupy korzystając z technologii Amazon Go, niezależnie od tego, w którym będzie sklepie.

To rozwiązanie wywołało najwięcej wątpliwości i pytania o to, kto będzie miał dostęp do bazy klientów - Amazon czy też sklep wykupujący od niego licencję. Dilip Kumar, wiceprezes Amazona ds. technologii i sprzedaży, w rozmowie w agencją Reutera uspokajał, że koncern będzie korzystał z danych kontaktowych klientów tylko w celu obciążenia ich kont za zakupy.

"To będą w pełni klienci partnerujących z nami sklepów detalicznych" - powiedział dziennikarzom Kumar.

Zdaniem ekspertów sprzedaż licencji Amazon Go, odzwierciedla ogólne dążenie koncernu do rozwijania nowoczesnych rozwiązań np. w zakresie dostarczania przesyłek lub w zakresie rozwoju technologii przetwarzania w chmurze, a potem przekształcania ich w lukratywny biznes, który można zaoferować innym klientom. Według firmy badawczej Loup Ventures, technologia Amazon Go może sprawić, że wartość rynku samoobsługowego wzrośnie do 50 mld dolarów.