Amazon uruchomi usługę usprawniania łączności urządzeń Internetu Rzeczy

Amazon uruchomi usługę usprawniania łączności pomiędzy urządzeniami Internetu Rzeczy - Sidewalk. Wspomaganie łączności ma być pośredniczone przez gadżety Amazona, takie jak głośniki Echo i dzwonki do drzwi Ring - podaje serwis The Verge.

System wspierania łączności pomiędzy urządzeniami internetu rzeczy połączy je z wykorzystaniem technologii BLE (Bluetooth Low Energy), która pozwala na łączność przekraczającą ograniczenia wynikające ze standardów połączeń bezprzewodowych WiFi - wyjaśnia The Verge.

Amazon Sidewalk ma działać w skali niewielkich, wydzielonych obszarów - np. sąsiedztw składających się z kilku ulic. Inteligentne urządzenia znajdujące się w danym sektorze będą łączyć się wzajemnie ze sobą, przekazując sobie m.in. aktualizacje bezpieczeństwa i pozwalając na wydawanie im komend z poziomu centralnego rozdzielnika łączności bezprzewodowej. Sygnały sieci Sidewalk pozwolą również na triangulację poszczególnych obszarów, a zatem mapowanie lokalizacji konkretnych urządzeń na podstawie danych o ich połączeniu z innymi.

System Amazon Sidewalk będzie wbudowany w inteligentne głośniki Echo, w planach jest również poszerzenie jego działania o dzwonki do drzwi Ring produkowane przez koncern Jeffa Bezosa.

Chociaż funkcje mapowania lokalizacji będą głównym czynnikiem warunkującym skuteczność działania sieci tworzonej przez urządzenia podłączone do systemu Sidewalk, Amazon poinformował, że jego wdrożeniu będą towarzyszyły odpowiednie działania mające na celu ochronę danych i prywatności użytkowników, m.in. wprowadzenie mechanizmów uniemożliwiających dostęp do danych osobom trzecim. Sygnały wysyłane przez urządzenia podłączone do Sidewalk mają być szyfrowane.