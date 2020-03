Amazon: w czasie epidemii priorytet dla produktów gospodarczych i medycznych

Amazon poinformował sprzedawców zewnętrznych w USA i Wlk. Brytanii, że "tymczasowo nadaje priorytet” produktom gospodarstwa domowego, materiałom medycznym i innym artykułom, na które zapotrzebowanie klientów wzrosło w związku z pandemią koronawirusa.

Zmiany weszły w życie we wtorek i mają potrwać do 5 kwietnia. Jak pisze serwis CNBC, oznacza to, że Amazon rezerwuje magazyny przede wszystkim dla artykułów, na które popyt wzrósł w związku z epidemią. Ponieważ brakuje artykułów gospodarstwa domowego i medycznych, koncern chce priorytetowo traktować niektóre kategorie towarów, aby "szybko otrzymać, uzupełnić zapasy i wysłać je do klientów".

Zewnętrzni sprzedawcy, którzy handlują innymi produktami, muszą liczyć się z opóźnieniami; jednocześnie koncern zapewnił, że nadal będzie ekspediował zapasy znajdujące się już w magazynach, a także wszelkie przesyłki w ramach zamówień utworzonych do 17 marca.

Według Reutersa zmiana nie oznacza, że Amazon przestanie sprzedawac towary nie będące artykułami pierwszej potrzeby, jak np. etui na telefony czy zabawki, ale że w najbliższych tygodniach produkty te mogą być trudniej dostępne lub sprzedawcy będą musieli wysyłać je bezpośrednio do konsumentów.

Za niezbędne Amazon uznaje: produkty dla dzieci, artykuły zdrowotne i gospodarstwa domowego, spożywcze, przemysłowe i naukowe, produkty z kategorii uroda i higiena osobista oraz artykuły dla zwierząt. Uwzględnione są również książki.

Koncern zapewnił, że zdecydował o nadaniu priorytetu tego typu produktom, by poprawić ich dostępność. Firma zapewniła sprzedawców zewnętrznych, że poinformuje ich, gdy przywróci normalne zasady funkcjonowania.

W sobotę Amazon podał, że na platformie sprzedażowej w USA występują niedobory towarów codziennego użytku, m.in. papieru toaletowego i wody butelkowanej, wykupywanych w związku z pandemią Covid-19. Ponadto opóźnione były ekspresowe dostawy Amazon Prime.

Koncern Jeffa Bezosa w komunikacie ostrzegł klientów, że mogą spodziewać się problemów z dostępnością towarów z powodu "ogromnego wzrostu liczby zakupów online", a czas dostawy może być dłuższy niż zazwyczaj. Osobna informacja o możliwych niedoborach wyświetlana jest na górze strony popularnego serwisu sprzedażowego. Amazon zaleca tam, by klienci sprawdzali dostępność kupowanych produktów przy składaniu zamówień.

Pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 i związany z nią skok popytu na handel internetowy wystawił na próbę m.in. usługę ekspresowych doręczeń Prime Now i dostawy żywności Amazon Fresh. Koncern ogłosił też, że do końca marca jego pracownicy mogą korzystać z nielimitowego niepłatnego urlopu. Oznaczać to może dodatkowe opóźnienia z powodu uszczuplenia kadr w centrach logistycznych spółki.