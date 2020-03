Amazon: w marcu nielimitowane dni chorobowe

Amerykański koncern z branży detalicznej Amazon poinformował, że marcu pracownicy mogą skorzystać z nielimitowanych dni chorobowych, ale zasiłek chorobowy otrzymają wyłącznie ci, u których potwierdzono zakażenie koronawirusem – podał serwis BBC.

Amazon chce w ten sposób walczyć z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2, który od grudnia 2019 r. dotarł już do 125 krajów. Dotychczas potwierdzono ponad 130 tys. przypadków zakażenia, z czego ponad 4,7 tys. osób zmarło.

Wielu pracownikom magazynów firmy w USA przysługuje wyłącznie 10 dni wolnych, które obejmują zarówno święta, jak choroby czy sytuacje awaryjne. Ostatnio niektórzy pracownicy koncernu informowali również, że wydłużano im czas pracy, ze względu na zwiększony popyt i braki kadrowe.

Jak zauważyło BBC, Amazon wielokrotnie był proszony o zmianę tej polityki, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa. "Zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowników i kontrahentów na całym świecie nadal jest naszym najwyższym priorytetem, w obliczu wyzwania związanego z Covid-19" - zapewnił w odpowiedzi Amazon na swoim blogu.

"Wszyscy pracownicy, u których zdiagnozowano Covid-19 lub zostali poddani kwarantannie ze skutkiem natychmiastowym otrzymają do dwóch tygodni płatnych". Jak wyjaśniono, "ma to zapewnić pracownikom czas potrzebny na powrót do zdrowia bez obawy o utratę wynagrodzenia". Rozwiązanie obejmuje również zatrudnionych na umowach tymczasowych.

Jak podał serwis, Amazon utworzył również fundusz o wartości 25 mln dolarów, który ma wesprzeć niezależnych partnerów oferujących usługi dostawcze i ich kierowców, a także członków Amazon Flex i pracowników sezonowych "znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej". Z danych Departamentu Pracy wynika, że jeden na czterech pracowników w kraju (ponad 32 mln osób) nie ma prawa do dni chorobowych, a w przypadku osób o niskich zarobkach wskaźnik ten wzrasta do siedmiu na 10 pracowników.

Jeszcze przed wybuchem epidemii koronawirusa, pracownicy Amazona domagali się lepszych warunków zatrudnienia, w tym większej liczby płatnych dni wolnych - przypomniało BBC.