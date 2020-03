Amazon walczy z fałszywymi ofertami produktów ochronnych

Amazon walczy z ofertami produktów fałszywie oznaczanych jako chroniące przed zakażeniem koronawirusem i ich zawyżonymi cenami – podał w środę dziennik "Wall Street Journal".

Według dochodzenia "WSJ", wiele produktów oferowanych na platformie sprzedażowej Amazona i oznaczanych jako ochronne nie miało krajowych certyfikatów, gwarantujących zgodność z obowiązującymi standardami, inne natomiast były oferowane po kilkakrotnie zawyżonych cenach.

Gazeta znalazła ponad 100 ofert podrobionych lub niecertyfikowanych maseczek ochronnych i respiratorów. Wśród nich znalazły się oferty firmy Benehal, przed którą w ubiegłym roku przestrzegało Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC) i Instytut Bezpieczeństwa Pracy i Zdrowia (NIOSH). Sprzedawcy oferowali również rękawiczki bez dodatku lateksu, które miały "zapobiegać koronawirusowi, grypie i zapaleniu płuc", choć żadne rękawiczki dostępne na rynku nie są w stanie takiej ochrony zagwarantować. Jako ochronne sprzedawano również czapki rybackie z plastikowymi osłonkami na twarz.

Inni sprzedawcy na Amazonie wykorzystali panikę związaną z epidemią koronawirusa do znaczącego podniesienia cen wystawianych produktów. Ceny ponad połowy maseczek chirurgicznych i środków do dezynfekcji wzrosły w pierwszych tygodniach po ogłoszeniu pod koniec stycznia pierwszego zakażenia koronawirusem w USA o co najmniej 50 proc. - wynika z danych zebranych przez organizację U.S. PIRG Education Fund.

Grupa znalazła jeden przypadek, w którym pakiet 320 ściereczek dezynfekujących Lysol, zwykle sprzedawany średnio za 13,57 dolara, w ciągu ostatnich trzech miesięcy podrożał do 220 dolarów (cena z 3 marca). Za płyn dezynfekujący Purell, który zwykle kosztuje 7,99 dolara, teraz trzeba zapłacić nawet za 49,95 dolara.

Rzeczniczka Amazona podkreśliła, że podnoszenie cen jest "wyraźnym naruszeniem zasad, jest nieetyczne, a w niektórych obszarach nielegalne".

W odpowiedzi na list demokratycznego senatora Eda Markeya w tej sprawie wiceprezes Amazona ds. polityki publicznej Brian Huseman zaznaczył, że firma zakazuje zawyżania cen i wykorzystuje automatyczne i ręczne metody wykrywania potencjalnych oszustw.

Dodał, że firma skanuje miliardy zmian cen tygodniowo i dotychczas usunęła 530 tys. ofert i zawiesiła 2,5 tys. kont z powodu zawyżania cen powiązanego z epidemią korona wirusa. Ponadto usunięto miliony ofert produktów, zgłaszane przez użytkowników.

Amazon zapewnia, że w celu rozwiązania tego problemu współpracuje również z kilkoma prokuratorami generalnymi. "Nadal będziemy wspierać wszelkie wysiłki na rzecz zwalczania nadużyć w naszym sklepie" - napisał Huseman.

Problemy zawyżania cen i fałszywych ofert pojawiły się w momencie, gdy Amazon zmaga się również z rosnącymi obawami ustawodawców i opinii publicznej wobec sprzedaży za pośrednictwem platformy produktów niebezpiecznych, zakazanych i podrobionych.

Jak zauważył "WSJ" dopilnowanie, aby na stronie nie pojawiały się oferty tego rodzaju produktów, jest szczególnie trudne w przypadku dużych wydarzeń, jak np. zaćmienie słońca w USA (w 2017 r. na stronie pojawiły się podróbki okularów ochronnych, które narażały klientów na uszkodzenie wzroku), czy epidemii.