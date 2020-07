Amazon wprowadza inteligentne wózki zakupowe

Amazon zaprezentował we wtorek swój nowy wynalazek - inteligentny wózek zakupowy, który za pośrednictwem kamer i sensorów automatycznie wycenia zakupy klienta i ściąga należność bezpośrednio z jego konta, bez konieczności stania w kolejce do kasy.

Pierwszy inteligentny wózek zakupowy o nazwie Amazon Dash Cart udostępniony zostanie w nowym supermarkecie koncernu Jeffa Bezosa w Los Angeles, którego otwarcie zaplanowano jeszcze w tym roku. Co prawda nowy sklep będzie wyposażony w tradycyjne kasy, ale użytkownicy, którzy zdecydują się na skorzystanie z wózka, będą mogli je po prostu wyminąć i wyjść ze sklepu.

Wózek wyposażony został w kamery, sensory i wagę, które automatycznie odnotują i wycenią produkty wkładane do koszyka. Należność za zakupy zostanie zsumowana, a następnie ściągnięta bezpośrednio z konta klienta. Oprogramowanie wykryje również, które produkty zostały na przykład wyjęte z wózka i wykreśli tę pozycję z rachunku. System jest również w stanie odnotować, jeśli kupujący wrzuci do koszyka inny przedmiot, niż produkty dostępne w sklepie, np. kurtkę lub torebkę, której nie chce ze sobą nosić.

Amazon ma nadzieję, że w przyszłości wózek będzie wykorzystywany we wszystkich należących do koncernu sklepach spożywczych, a także w marketach innych sieci, które zdecydują się na zakup technologii od firmy.

Umożliwiający bezgotówkowe zakupy wózek to kolejna podejmowana przez Amazona próba zrewolucjonizowania sektora zakupowego i wyeliminowania konieczności stania w kolejkach do kasy. Koncern wcześniej w tym roku otworzył w Seattle całkowicie bezkasowy supermarket, który podobnie jak zaprezentowany we wtorek wózek wyposażony został w szereg kamer i czujników wyceniających zakupy klientów. Ponadto Amazon otworzył w USA ok. 25 sklepików osiedlowych działających na podobnej zasadzie.

Amazon nie jest jedyną firmą, która wpadła na pomysł stworzenia inteligentnego wózka. Podobne zaprojektowane zostały już wcześniej przez mniejsze start-upy. Niektóre urządzenia tego rodzaju są już nawet testowane w sklepach spożywczych, większość wymaga jednak od klienta ręcznego zeskanowania produktu przed włożeniem go do koszyka.