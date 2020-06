Amazon za pomocą AI monitoruje, czy pracownicy utrzymują dystans

Amazon poinformował, że korzysta z technologii AI, żeby monitorować, czy pracownicy utrzymują między sobą bezpieczny dystans i ostrzegać ich, jeśli złamią tę zasadę, System został wdrożony na razie w centrach dystrybucji firmy w Stanach Zjednoczonych.

Nowe oprogramowanie o nazwie Distance Assistance wyświetla na ogólnodostępnym ekranie obraz z kamer razem z informacją, czy pracownicy utrzymują między sobą bezpieczną odległość. Osoby znajdujące się w odpowiedniej odległości od siebie są zaznaczone zielonym okręgiem, jeśli zaś zbliżą się do siebie na odległość mniejszą niż 1,5 metra, okrąg zmienia kolor na czerwony. Ostrzeżenie wyświetlane jest na ekranie monitora, dzięki czemu pracownik dostaje natychmiastową informację, że znajduje się zbyt blisko współpracowników.

System wdrożony został na razie w magazynach i centrach dystrybucji w Stanach Zjednoczonych. Wiceszef Amazona, Brad Porter, napisał na internetowym blogu firmy, że aplikacja wykorzystywana jest już w pełni w bardziej zatłoczonych zakładach firmy, ale w najbliższych tygodniach ma zostać zainstalowana również w setkach innych lokalizacji. Porter dodał również, że koncern planuje udostępnić Distance Assistance również innym firmom. Pytana o to rzeczniczka Amazona nie chciała jednak doprecyzować, ani o jakie przedsiębiorstwa chodzi, ani kiedy mogłyby one skorzystać z oprogramowania.

Oparte na technologii AI oprogramowanie to część zabezpieczeń jakie koncern zdecydował się wprowadzić w związku z pandemią Covid-19. Amazon w ostatnich miesiącach był ostro krytykowany za to, że niewystarczająco zabezpieczył pracowników przez zakażeniem koronawirusem. Szacuje się, że u ponad 1100 osób zatrudnionych w firmie zdiagnozowano obecność wirusa, a przynajmniej dziewięcioro spośród nich zmarło w wyniku zakażenia. Amazon zapowiedział, że we wszystkich zakładach wprowadził dodatkowe środki ochronne, w tym maski i obowiązek mierzenia temperatury, koncern udostępnił również testy na obecność Covid-19.

Firma zapowiedziała, że zamierza również zaangażować swoich inżynierów do badań nad chorobą.