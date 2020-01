Amazon zamawia elektryczne ciężarówki w Niemczech

Amerykańska platforma sprzedażowa Amazon zamówiła 40 elektrycznych furgonetek, które mają służyć do dostarczania towarów na terenie Monachium – poinformowała Agencja Reutera.

40 ciężarówek obsługiwanych przez należącą do Deutsche Post DHL firmę StreetScooter rozwozić będzie produkty do klientów Amazona w Monachium. StreetScooter zainstalował także 60 stacji ładowania aut na terenie centrum dystrybucyjnego Amazona na przedmieściach miasta.

Jak informuje Reuters, szef ds. zrównoważonego rozwoju w Amazon Europe Adam Elman podał, że firma zakupiła też dodatkowych 200 elektrycznych pojazdów od różnych dostawców. 10 transporterów eVito dostarczył m.in. należący do Daimlera Mercedes-Benz. Wszystkie elektryczne samochody mają wyjechać na ulice niemieckich miast jeszcze w tym roku.

Niemcy to drugi największy rynek, na jakim operuje Amazon. W ostatnich latach amerykańska firma zbudowała tu nawet własny system dostaw.

StreetScooter należy do Deutsche Post DHL od 2014 r. Jego flota składa się z 10-12 tys. pojazdów. W listopadzie dostawca zapowiedział, że w 2020 r. ma zamiar wejść na amerykański rynek, gdzie zadebiutuje zeroemisyjną furgonetką Work L. Będzie ona dostarczać towary w dwóch amerykańskich miastach.

Elektryczne samochody to część strategii Amazona na rzecz obniżenia emisji spalin; do 2040 rokyu firma chce osiągnąć neutralność pod względem emisji dwutlenku węgla. W ubiegłym roku Amazon ogłosił, że zamówił 100 tys. elektrycznych aut od firmy Rivian Automotive LCC, jeszcze przed rozpoczęciem produkcji. Pojazdy mają zacząć trafiać do Amazona z początkiem 2021 r.