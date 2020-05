Amazon zatrudni na stałe 70 proc. przyjętych na czas pandemii pracowników

Amerykański koncern zamierza zaproponować umowę o pracę ok. 70 proc. ze 175 tys. dodatkowych pracowników, zatrudnionych w USA na czas pandemii. Amazon ogłosił rekrutację pracowników tymczasowych w marcu, po tym jak firmę zalała ogromna liczba zamówień.

Jak poinformowała w czwartek rzeczniczka Amazona, w czerwcu ofertę umowy stałej otrzyma ok. 125 tys. spośród 175 tys. pracowników tymczasowych, których firma zatrudniła w USA w czasie pandemii Covid-19. Pozostałe 50 tys. pozostanie na umowach na czas określony; tego typu kontrakty opiewają zwykle na okres do 11 miesięcy. Firma nie zdradziła jeszcze, ile będzie ją kosztowało przeniesienie pracowników na etat, zwłaszcza że będzie się to wiązało w odprowadzaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i emerytalne.

Amazon zintensyfikował rekrutację jeszcze w marcu, kiedy koncern zalany został ogromną liczbą zamówień, po tym jak wiele państw z powodu pandemii Covid-19 nałożyło na mieszkańców restrykcje odnośnie przemieszczania się. Firma musiała wówczas ograniczyć realizację zamówień jedynie do produktów kluczowych podczas pandemii, jak środki medyczne czy produkty sanitarne. Jednocześnie, zatrudnieni w magazynach i centrach logistycznych Amazona zarzucali firmie, że niewystarczająco zapewnia swoim pracownikom bezpieczeństwo. Tylko w Stanach Zjednoczonych zakażenie Covid-19 zdiagnozowano u 800 pracowników firmy.

Amazon zapowiedział, że wprowadził już dodatkowe środki ochronne, w tym zapewnił pracownikom możliwość utrzymywania bezpiecznego dystansu, wyposażył ich w maski, wprowadził badania temperatury oraz testy na obecność wirusa.

Obecnie Amazon zatrudnia 840 tys. 500 pracowników.