Amazon zawiesza spłaty pożyczek zaciągniętych przez handlowców

Amazon od czwartku tymczasowo zawiesza spłaty pożyczek zaciągniętych od koncernu przez handlowców. Firma chce w ten sposób wesprzeć sprzedawców, których obroty znacznie spadły w wyniku pandemii koronawirusa - informuje agencja Reutera.

Największy na świecie serwis e-commerce poinformował współpracujących z firmą partnerów, że od 26 marca do 30 kwietnia zawiesza spłatę pożyczek zaciągniętych przez handlowców w ramach programu Amazon Lending. W tym okresie nie będą także naliczane odsetki.

"Spłata pożyczek zostanie wznowiona od 1 maja 2020 r. Liczba rat pozostających do spłaty nie zmieni się" - poinformował Amazon w wysłanym do handlowców liście.

Koncern chce w ten sposób wesprzeć sprzedawców, których przychody spadły z powodu pandemii Covid-19.

Z racji rosnącej liczby zamówień Amazon ograniczył realizowane przesyłki jedynie do artykułów niezbędnych w trakcie epidemii, jak środki medyczne czy higieniczne. Decyzje te boleśnie odczuli m.in. sprzedawcy zabawek i odzieży. Jak informuje agencja Reutera, niektórzy z nich spodziewają się spadku obrotów o nawet 75 proc.

W ramach programu kredytowego Amazon oferuje sprzedawcom poszukującym kapitału na zakup towaru, rozszerzenie linii produkcyjnej lub reklamę na stronie serwisu pożyczki w wysokości od tysiąca dolarów do nawet 750 tys. USD. Kredyty zwykle udzielane są na okres od trzech do 12 miesięcy, a ich oprocentowanie wynosi od 6 proc. do 19,9 proc. W 2019 r. Amazon zarobił w ramach programu 863 mln dolarów. Jak dotąd z możliwości zaciągnięcia pożyczki skorzystało ponad 20 tys. handlowców.

Amazon to nie jedyna firma z branży e-commerce, która próbuje wspierać sprzedawców. Platforma eBay zapowiedziała w środę, że w związku z utrudnienianimi wynikającymi z rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 w Stanach Zjednoczonych na 30 dni zniesie większość prowizji pobieranych od handlowców.