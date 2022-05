AMD notuje rekordowe przychody

Amerykański producent mikroczipów Advanced Micro Devices (AMD) w pierwszym kwartale 2022 roku po raz pierwszy uzyskał przychody przekraczające 5 miliardów dolarów.

Kwartalny dochód netto AMD wyniósł w pierwszych trzech miesiącach 2022 roku 786 mln dol., czyli 0,56 dol. na akcję, w porównaniu do 555 mln dol., czyli 0,45 dol. na akcję, w tym samym okresie ubiegłego roku.

Zysk przed uwzględnieniem czynników jednorazowych wyniósł 1,13 dol. na akcję w porównaniu z 0,52 dol. na akcję w zeszłym roku.

Czytaj też: BioMaxima znacząco zwiększyła zysk

Kwartalne przychody AMD wzrosły o 70 proc. rok do roku do rekordowych 5,89 mld dol.

Przychody działu Computing and Graphics Chip Division wzrosły w tym kwartale o 33 proc. - do 2,8 mld dol. z 2,1 mld w poprzednim roku.

Przychody działu, który w szczególności sprzedaje produkty przeznaczone do centrów danych i konsol do gier, wzrosły o 92 proc. - do 2,5 miliarda dolarów w porównaniu do 1,3 miliarda dolarów rok wcześniej.

Xilinx, z którym AMD zakończyło fuzję 14 lutego, wygenerowało 559 milionów dolarów przychodu.

Nic więc dziwnego, że AMD poprawiło swoje prognozy przychodów na bieżący rok i zapowiedziało, że dzięki wynikom Xilinx pobije kolejny kwartalny rekord. Teraz firma spodziewa się przychodów w wysokości 26,3 mld dol. w 2022 r., zamiast wcześniej prognozowanych 21,5 mld dol.

W ciągu ostatnich 12 miesięcy notowania akcji AMD wzrosły o 17,1 proc.