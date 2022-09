Amerykanie będą produkować w Europie części do innowacyjnych baterii

Amerykańska firma GDI podpisała porozumienie z europejskimi przedsiębiorstwami, by rozwijać na Starym Kontynencie produkcję innowacyjnych anod krzemowych dla baterii litowo-jonowych.

GDI pracuje nad technologią anod krzemowych dla baterii litowo-jonowych, które pozwalają zwiększyć o 30 proc. gęstość energii i trzykrotnie przyspieszyć ładowanie.

Amerykańska firma podpisała właśnie podczas organizowanej przez EIT Innoenergy konferencji TBB w Lizbonie porozumienie z europejskimi producentami AGC i Carl Schlenk

Utworzony sojusz ma pozwolić na skokowe zwiększenie produkcji innowacyjnych komponentów do baterii.

Bateryjne ogniwa litowo-jonowe składają się z trzech podstawowych elementów: elektrolitu, katody i anody. Stosowany powszechnie w anodach grafit ma swoje ograniczenia, co wpływa na pojemność baterii. Jednak zastąpienie grafitu krzemem, który ma znacznie większy potencjał do przechowywania energii, powoduje, że rośnie i to znacznie nie tylko pojemność baterii, ale także skraca się czas jej ładowania.

Amerykańsko-europejski sojusz dla technologii przyszłości w przemyśle bateryjnym

Nad technologią anod krzemowych w bateriach litowo-jonowych pracuje amerykańska firma GDI, która chce na dużą skalę uruchomić ich produkcję i to w Europie. Amerykanie właśnie podpisali podczas konferencji TBB w Lizbonie porozumienie o współpracy z niemiecką firmą Carl Schlenk, produkującą pigmenty i producentem szkła dla przemysłu motoryzacyjnego, solarnego i zaawansowanych technologii AGC Glass Europe.

W ciągu następnej dekady AGC i Schlenk będą ściśle współpracować z GDI, dostarczając surowce, know-how i usługi niezbędne do tego, aby zwiększyć na skalę przemysłową produkcję GDI.

Amerykanie już rozpoczęli pilotażową produkcję anod krzemowych do akumulatorów litowo-jonowych w Eindhoven w Holandii, gdzie do końca roku linia ma osiągnąć roczną wydajność 300 kWh. Teraz ich celem jest skokowe zwiększenie mocy produkcyjnych, by osiągnąć skalę przemysłową. W tym pomoże sojusz z AGC i firmą Schlen. W ramach współpracy GDI będzie korzystać z istniejących zakładów produkcyjnych obu europejskich firm i instalować w nich swoje linie produkcyjne.

Szybkie ładowanie, większa pojemność i bezpieczeństwo dzięki krzemowi

Sprawdzona i opatentowana technologia GDl wykorzystuje unikalną konstrukcję 100-proc. krzemowej anody, która pozwala na zwiększenie gęstości energii o ponad 30 proc i pozwala na bezpieczne i szybkie ładowanie do 75 proc. w 15 minut.

- Dla mnie jest to zaszczyt współpracować z dwoma firmami, z których każda ma ponad 100 lat biznesowego doświadczenia. Start-upy są zazwyczaj postrzegane jako ryzykowne i mają duże trudności ze znalezieniem sposobu na skalowanie nowych produktów i przekuwanie idei w rzeczywistość. Nasi partnerzy mają wieloletnie know-how i doświadczenie, które możemy wykorzystać, aby pozycjonować GDI jako światowego lidera w produkcji anod krzemowych do akumulatorów litowo-jonowych - mówił podczas uroczystości podpisania porozumienia na TBB w Lizbonie Robert Anstey, dyrektor generalny i założyciel GDI.

Europejsko-amerykański sojusz ma zbudować lidera w przemyśle bateryjnym

Dlaczego Amerykanie wybrali Europę, jako miejsce dla rozwoju swojej technologii?

- To głównie kwestia skracania łańcuchów dostaw - mówił Robert Anstey, dodając, że koncerny motoryzacyjne szukają dostawców blisko miejsc produkcji, dlatego GDI tutaj uruchomiło swoją pilotażową produkcję i planuje dalej skalować swój biznes. Nie bez znaczenia jest też dostęp do siły roboczej, terenów inwestycyjnych i sieci kooperantów.

Technologie GDI w pierwszej kolejności trafiać mają do baterii produkowanych na potrzeby elektroniki użytkowej, czyli do smartfonów, tabletów czy smartwatchy, ale także do dronów. Produkcja na potrzeby np. przemysłu motoryzacyjnego jest planach, ale dalszych.

GDI otrzymało niedawno wsparcie finansowe na rozwój swojej technologii ze strony EIT Innoenergy, największego w Europie funduszu inwestującego w rozwiązania z obszaru energii, cleantech, mobilności oraz szeroko pojętych technologii smart, który jest wspierany przez Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT). Dzięki tym środkom, a także wcześniejszemu finansowaniu ze strony amerykańskiego rządu i armii, GDI mogła uruchomić wspomnianą pilotażową produkcję w Eindhoven.