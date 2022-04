Amerykanie będą śledzić dryfujące góry lodowe

Dryfujące góry lodowe wciąż stanowią realne zagrożenie dla statków i platform wiertniczych. Dlatego Amerykanie postanowili wdrożyć nowy system wykrywania i powiadamiania o niebezpieczeństwie oparty na danych satelitarnych.

Po 15 kwietnia 1912 roku, kiedy amerykański transatlantyk podczas dziewiczego rejsu zatonął po zderzeniu z górą lodową, wprowadzono wiele rozwiązań, które miały na celu zwiększenie bezpieczeństwa żeglugi. Jednym z nich było powołanie International Ice Patrol (IIP.) Program jest finansowany przez 17 krajów położonych u wybrzeży Oceanu Atlantyckiego, ale obsługuje go amerykańska straż przybrzeżna. Patrole trwają przez cały sezon lodowcowy - od lutego do lipca. Początkowo do lokalizacji gór lodowych używano kutrów, ale po II wojnie światowej wprowadzono patrole lotnicze.

Teraz patrole IIP zostaną wycofane, a zastąpi je system "Operacja Titanic", który ma wykrywać góry lodowe i informować o nich jednostki pływające. System został opracowany przez Dział Nauki i Technologii Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego (DHS). Jak podaje CBS News, wykorzystuje on satelitarne odczyty radarowe i systemy raportowania statków w celu umożliwienia amerykańskiej Straży Przybrzeżnej identyfikacji mas lodowych w czasie rzeczywistym na całym północnym obszarze Oceanu Atlantyckiego.

"Titanic uderzył w górę lodową na szerokości geograficznej odpowiadającej obszarowi Massachusetts. Nawet ludzie żyjący na objętych programem wybrzeżach często nie zdają sobie sprawy, jak daleko na południe potrafią dryfować góry lodowe i jak są liczne" - mówi Kathryn Coulter Mitchell, podsekretarza ds. nauki i technologii DHS.