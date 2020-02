Amerykanie lobbują w Europie za urządzeniami Ericssona, Nokii i Samsunga

Państwa Unii Europejskiej nie mają powodu do korzystania z technologii 5G Huaweia - uważa przedstawiciel Departamentu Stanu ds. telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa Robert Strayer. Jego zdaniem na tym polu równie dobrą ofertę mają Ericsson, Nokia i Samsung.

Przedstawiciel amerykańskiej dyplomacji powiedział, że USA zachęcają partnerów w UE do analizy zagrożeń wynikających z korzystania ze sprzętu chińskiego koncernu. Chodzi o potencjalne straty zarówno dla gospodarki jak i bezpieczeństwa danych.

Strayer podczas wizyty w Lizbonie zwrócił uwagę, że jednym ze sposobów ograniczania ryzyka jest korzystanie z rozwiązań oferowanych przez sprawdzonych dostawców, pochodzących z krajów demokratycznych.

Dobra wiadomość jest taka, że Ericsson, Nokia i Samsung dostarczają technologię 5G na tym samym poziomie co rozwiązania Huaweia. Są światowymi liderami w tym zakresie - tłumaczył przedstawiciel administracji USA.

W 2019 roku Huawei przeznaczył 15 mld dolarów na badania i rozwój, które miały zapewnić firmie dominację na światowym rynku telekomunikacyjnym. Według chińskiej firmy działania USA są spowodowane tym, iż Amerykanie nie mają żadnej firmy, która mogłaby z nią konkurować w dziedzinie rozwiązań szybkiego internetu mobilnego.

Strayer uważa, że dostawcy tacy jak Ericsson i Nokia będą korzystać z tzw. otwartej architektury, która umożliwi podmiotom z USA i Europy dostawy kompatybilnego sprzętu. Taka sytuacja stwarza szanse do rozwoju gospodarczego. Dodał, że takie firmy z USA jak Dell, Cisco, Juniper i VMware "chcą w przyszłości odegrać znaczącą rolę" w rozwoju sieci 5G.Wcześniej UE zapowiedziała, że zezwoli państwom członkowskim na wybór dostawcy technologii 5G, w tym na określenie miejsca firmy Huawei w ich programach wdrożeniowych.

Nokia i Ericsson to obecnie najwięksi producenci sprzętu sieciowego w Europie oraz bezpośrednia konkurencja dla chińskiego giganta telekomunikacyjnego - koncernu Huawei, którego udział w lokalnych wdrożeniach nowej technologii łączności od wielu miesięcy uważany jest przez USA za zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego.

Firma Huawei oskarżana jest przez USA o współpracę ze służbami ChRL. Według Stanów Zjednoczonych, produkowany przez nią sprzęt może zostać wykorzystany przez Pekin do celów szpiegowskich. Koncern jednak konsekwentnie odpiera stawiane mu zarzuty. Tech Radar zauważa również, iż jak do tej pory amerykańska administracja nie przedstawiła dowodów na poparcie swoich oskarżeń wobec Huaweia.

Wcześniej w tym miesiącu na dopuszczenie tej firmy do budowy części sieci łączności 5G w kraju zdecydowała się Wielka Brytania. Huawei ma uczestniczyć w tworzeniu infrastruktury dla 5G jako tzw. "dostawca wysokiego ryzyka", co oznacza, iż technologie tego producenta nie zostaną wykorzystane do budowy kluczowych pod względem bezpieczeństwa fragmentów sieci.