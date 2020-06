Amerykanie skazali Chińczyka za wykradanie technologii

Obywatel Chińskiej Republiki Ludowej został skazany w Stanach Zjednoczonych za szpiegostwo ekonomiczne i spisek na rzecz Pekinu - podała agencja Associated Press. Wyrok zapadł 5 lat po oskarżeniu Hao Zhanga o udział w zmowie, której celem było wykradanie technologii z firm, w których był zatrudniany.

Krótko po ukończeniu studiów na Uniwersytecie Kalifornijskim Zhang pracował dla firm Skyworks Solutions w stanie Massachusetts i Avago Technologies w kalifornijskim mieście San Jose. To właśnie te przedsiębiorstwa oskarżyły mężczyznę o wykradanie technologii, których zadaniem było wspomaganie filtrowania niechcianych sygnałów ze smartfonów.

Jak podaje Associated Press, proces Zhanga trwał cztery lata. Wyrok, który w nim zapadł, wpisuje się w szerszy kontekst działań USA, które wypowiedziały wojnę procederowi wykradania technologii patentowych opracowywanych na terytorium tego kraju przez Chińczyków.

Stany Zjednoczone argumentują, że to właśnie ten proceder jest jednym z powodów wybuchu wojny handlowej między Waszyngtonem i Pekinem, która w ostatnich latach doprowadziła do wzrostu napięć między oboma mocarstwami. Rząd ChRL jednak sukcesywnie odpiera stawiane Chińczykom zarzuty i zaprzecza, jakoby zlecał kradzież amerykańskich technologii swoim obywatelom uczącym się i pracującym w USA.

Asystent prokuratora generalnego ds. bezpieczeństwa narodowego w ministerstwie sprawiedliwości USA John Demers ocenił, że "werdykt jest ważnym krokiem". Jego zdaniem to "pociągnięcie do odpowiedzialności jednostki, która obrabowała swojego amerykańskiego pracodawcę z tajemnic handlowych, a następnie chciała je powielić i zająć miejsce zatrudniającej go firmy na rynku".

Oskarżonemu o kradzież technologii mężczyźnie grozi kara pozbawienia wolności od lat 10 do 15 oraz kary grzywny w wysokości do 250 tys. dolarów za każde z trzech popełnionych przestępstw.