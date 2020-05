Amerykańscy Demokraci chcą zakazać wyłączania internetu do końca pandemii

Przedstawiciele Partii Demokratycznej w USA chcą zakazać wyłączania internetu do końca pandemii Covid-19. Promujący inicjatywę senatorowie zaproponowali również wprowadzenie dofinansowania dostępu do sieci dla najuboższych gospodarstw domowych w wysokości 50 USD.

Projekt legislacji penalizującej odłączanie usług internetowych przez operatorów telekomunikacyjnych podczas pandemii koronawirusa według serwisu Ars Technica został w środę złożony w amerykańskim Senacie. Wspierający tę inicjatywę senatorowie związani z Partią Demokratyczną - Jeff Merkley, Bernie Sanders i Ron Wyden - argumentują, iż w czasie pandemii Covid-19 utrata dostępu do sieci to najgorsze, co może spotkać wielu Amerykanów, obecnie zmuszonych do zdalnego wykonywania swoich obowiązków zawodowych i pobierania nauki przez internet.

Jednocześnie Demokraci zaproponowali utworzenie wartego 3 bln dolarów funduszu pomocowego, z czego 4 mld dolarów miałoby posłużyć jako "awaryjne środki finansowania łączności". Pieniądze te mogłyby zostać przekazane usługodawcom zapewniającym dostęp do internetu celem zmniejszenia opłat dla najuboższych gospodarstw domowych oraz osób, które w wyniku pandemii utraciły źródło dochodów. Kolejne 1,5 mld dolarów miałoby zostać przeznaczonych na rozwój punktów bezpłatnego dostępu do internetu oraz wyposażenie telekomunikacyjne dla szkół i bibliotek.

Proponowane przez Demokratów prawo miałoby obowiązywać co najmniej przez sześć miesięcy od daty zakończenia stanu nadzwyczajnego wprowadzonego decyzją administracji prezydenta USA Donalda Trumpa w związku z rozprzestrzenianiem się wywołującego chorobę Covid-19 koronawirusa SARS-CoV-2.