Amerykańscy pisarze i Amazon pozwali internetowa księgarnię

Popularni amerykańscy pisarze, jak John Grisham i Lee Child, wspólnie z Amazonem złożyli pozew przeciwko internetowej księgarni Kiss Library, oskarżając ją o piractwo i nielegalną reprodukcję, sprzedaż i dystrybucję e-booków.

Grupa kilkunastu pisarzy, w tym Scott Turow, John Grisham, R.L. Stine, Lee Child, Sylvia Day, C.J. Lyons, Douglas Preston, Jim Rasenberger, T.J. Stiles, Monique Truong, Nicholas Weinstock i Stuart Woods, wspólnie z koncernem Amazon złożyła w sądzie rejonowym w Seattle pozew przeciwko księgarni internetowej Kiss Library, określając ją "największą piracką księgarnią online na świecie".

Autorzy zarzucają Kiss Library i powiązanym z nią stronom internetowym bezprawną reprodukcję, sprzedaż, często po promocyjnych cenach, i dystrybucję książek w formie cyfrowej bez ich zgody i z naruszeniem praw autorskich. Jak argumentują pisarze, działanie to naraziło ich m.in. na straty ekonomiczne, zwłaszcza w czasie pandemii COVID-19, kiedy czytelnicy, często zmuszeni do pozostawania w domu, chętniej sięgali po literaturę. Powodowie zażądali, żeby sąd zablokował witryny nalężące do księgarni i z nią współpracujące oraz nakazał oskarżonym zwrot dochodów, które uzyskali w wyniku nielegalnych działań.

"W ostatniej dekadzie, a zwłaszcza przez ostatnie lata, liczba skarg na łamanie praw autorskich dramatycznie wzrosła. Dlatego nie możemy już dłużej bezczynnie przyglądać się pirackim działaniom takich stron jak Kiss Library, które okradają autorów i wydawców. Składamy ten pozew nie tylko w swoim imieniu, ale także w imieniu tysięcy autorów, którzy latami pracują nad książkami, po to tylko, żeby potem obserwować, jak ich dochody przepadają na rzecz przestępców" - powiedział Douglas Preston szef amerykańskiej organizacji pisarzy Authors Guild.

Dla Amazona złożony wspólnie z pisarzami pozew jest jednym z kolejnych działań podjętych w ostatnich miesiącach przez firmę w ramach walki z oszustwami internetowymi. Co ciekawe jeszcze w 2014 r. ci sami pisarze publicznie oskarżali właśnie Amazona o nakładanie nieuczciwych cen na e-booki. Wówczas jednak platformie i autorom udało się osiągnąć porozumienie.

Teraz celem Amazona jest wyeliminowanie piratów z sieci. W ubiegłym miesiącu koncern złożył w trzech stanach pozwy dotyczące nieuczciwych kampanii marketingowych prowadzonych na platformie. Ponadto firma powołała projekt Amazon Zero Initiative, którego celem jest zlikwidowanie handlu podrobionym towarem. I tak np. jeszcze w czerwcu Amazon wspólnie z Valentino pozwał jednego z nieuczciwych sprzedawców, który fałszował produkty luksusowej marki.