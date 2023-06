Amerykański gigant zainwestuje w Polsce 20 mld zł

Globalny gigant chipowy, amerykański Intel, wybrał Polskę na miejsce dla swojego nowego zakładu półprzewodników. Projekt o wartości blisko 20 mld zł to największa inwestycja zagraniczna w historii Polski.

Premier Mateusz Morawiecki i prezes Intel Corportaton Pat Gelsinger zainicjowali 16 czerwca 2023 r. największą bezpośrednią inwestycję zagraniczną w historii Polski.

Gigant technologiczny z Doliny Krzemowej zainwestuje blisko 20 mld zł w Zakład Integracji i Testowania Półprzewodników w Miękini koło Wrocławia.

Zakład amerykańskiej firmy powstanie na terenie o powierzchni niemal 300 ha. Całe przedsięwzięcie - działalność inwestora oraz jego kooperantów - wygeneruje co najmniej 10 tys. nowych miejsc pracy.

- To wielki moment nie tylko dla Polski. To pewnego rodzaju zmiana filozofii, która wiąże się z tym, czego doświadczyliśmy w czasie covidu, gdy zerwane zostały utrwalone łańcuchy dostaw - mówił podczas konferencji Mateusz Morawiecki.

- Chcemy współpracować z wszystkimi, cieszymy się w szczególności z utrwalenia współpracy transatlantyckiej. To jest niezwykle ważne, by Europa, Unia Europejska, USA i inne kraje wolnego świata potrafiły wypracowywać standardy i normy, które będą wytyczały linie produkcji świata w kolejnych dekadach - powiedział Mateusz Morawiecki podczas konferencji, na której ogłoszono nową inwestycję Intela w Polsce.

- Polska już jest miejscem operacji Intela i jest dobrze przygotowana do współpracy z naszymi zakładami w Niemczech i Irlandii. Jest również bardzo konkurencyjna cenowo w stosunku do innych lokalizacji produkcyjnych na całym świecie i oferuje wspaniałą bazę talentów, którą z przyjemnością pomożemy rozwinąć - powiedział Pat Gelsinger, dyrektor generalny Intela.

- Jesteśmy wdzięczni za wsparcie ze strony Polski, ponieważ pracujemy nad rozwojem lokalnego ekosystemu półprzewodników i przyczyniamy się do realizacji celu UE, jakim jest stworzenie bardziej odpornego i zrównoważonego łańcucha dostaw półprzewodników - dodał.

Globalny gigant chipowy wybrał Polskę dla swojej nowej inwestycji

Intel to globalny gigant w branży półprzewodników, który jako jedyny wiodący producent mikroprocesorów na świecie, nie zleca produkcji innym podwykonawcom. Zamiast tego buduje fabryki na całym świecie, inwestując w to dziesiątki miliardów dolarów.

Najnowsza powstanie w Polsce, w Miękini koło Wrocławia, gdzie Intel za blisko 20 mld zł zbuduje zakład integracji i testowania półprzewodników. Ma to być największa inwestycja branży high-tech w tym regionie Europy.

- Wybór Polski jako miejsca inwestycji i jednocześnie budowy kluczowego elementu europejskiej branży półprzewodników nie jest przypadkowy. To dowód nie tylko wyjątkowej atrakcyjności inwestycyjnej naszego kraju, jego bezpieczeństwa, ale też doskonale działającego systemu wsparcia inwestorów - mówi Paweł Kurtasz, prezes zarządu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, która wraz z Agencją Rozwoju Przemysłu i Ministerstwem Cyfryzacji oraz Legnicką Specjalną Strefą Ekonomiczną były zaangażowana w pozyskanie projektu Intela dla Polski już od 2021 r.

Polska wygrała potyczkę o nową inwestycję Intela. Zdecydowało zaplecze infrastrukturalne i kadry

Polska konkurowała o lokowanie inwestycji z kilkoma innymi krajami. Nie ma oficjalnych informacji, czy o wyborze Polski zdecydowały zachęty finansowe. W ubiegłym roku głośno było o opóźnieniu startu budowy fabryki chipów w Niemczech, gdzie Intel oczekiwał większego wsparcia finansowego ze strony niemieckiego rządu, które pokryłoby znaczną część kosztów realizacji inwestycji.

Prowadzące cały projekt instytucje - PAIH, ARP i Ministerstwo Cyfryzacji - podkreślają, że amerykański inwestor wybrał Miękinię dla swojej nowej inwestycji głównie przez wzgląd na zaplecze infrastrukturalne oraz bliskość ośrodka akademickiego z silną uczelnią techniczną. Tylko przy samej produkcji w zakładzie zatrudnienie znajdzie ponad 2 tys. pracowników, głównie wysoko wykwalifikowanych specjalistów i inżynierów.

Spółki razem z Ministerstwem Cyfryzacji wspólnie pomagały amerykańskiej firmie na każdym etapie prac przygotowawczych do inwestycji, a we współpracy z Legnicką SSE brały udział w przygotowaniu oferty i prezentacji terenów inwestycyjnych.

- Fabryka Intela to coś więcej niż tylko kolejna inwestycja. To projekt, który może być impulsem do zrewolucjonizowania polskiej gospodarki - otwarcie nowego rozdziału w historii naszego przemysłu. Dlatego Agencja Rozwoju Przemysłu dołożyła wszelkich starań, by nie wypuścić tej szansy z rąk - podkreśla Krzysztof Michalski, wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu.

- To pierwsza tego typu inwestycja w Europie, więc walka o nią była trudna i długa. Intel obecny jest w naszym kraju od 30 lat. Odnosi sukcesy dzięki doskonałej kadrze specjalistów i inżynierów, z której słynie Polska. Jednak inwestycję tak wielkiego kalibru poprzedzają zawsze bardzo szczegółowe analizy konkurencyjnych ofert z różnych krajów. Dzięki naszym staraniom Polska zdała ten egzamin najlepiej, mimo że konkurencja była naprawdę silna. Cieszymy się że mogliśmy mieć wkład w budowę nowej, niezwykle nowoczesnej branży w Polsce. Liczymy, że będzie to początek prawdziwego boomu inwestycyjnego na Dolnym Śląsku, a kolejni giganci technologiczni pójdą w ślady Intela i będą inwestować jeszcze częściej w Polsce - mówi Marcin Fabianowicz, dyrektor zarządzający w Departamencie Inwestycji PAIH.

Teraz trzeba przygotować Miękinię dla nowej inwestycji. Powstanie 10 tys. nowych miejsc pracy

Na przekonaniu inwestora do ulokowania inwestycji w Polsce praca jednak się nie kończy. ARP razem z Legnicką SSE będą teraz szykować odpowiednie warunki funkcjonowania inwestycji. Pierwszym zadaniem jest odpowiednie przygotowanie działki pod inwestycję - zarówno dla Intela, jak i dla jego kooperantów. Zakład amerykańskiej firmy powstanie na terenie o powierzchni niemal 300 ha. Całe przedsięwzięcie - działalność inwestora oraz jego kooperantów - wygeneruje co najmniej 10 tys. nowych miejsc pracy.

Intel należy do czołówki światowych producentów w branży półprzewodnikowej. Procesory, które powstają z wykorzystaniem technologii rodem z Doliny Krzemowej, są niezbędne w produkcji dla wszystkich sektorów branży elektronicznej - od podstawowego sprzętu AGD aż po najbardziej zaawansowane komputery.

To kolejna w ostatnim czasie inwestycja na Dolnym Śląsku, którą przyciągnęła Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna. Wystarczy wspomnieć tylko takich inwestorów jak PepsiCo - inwestycja warta ponad 1 mld zł, generująca 450 miejsc pracy, czy Viessmann - kolejna inwestycja powyżej 1 mld zł, generująca blisko 2 tys. miejsc pracy.

- Nieco ponad dwa tygodnie temu, w Świętem k. Środy Śląskiej miało miejsce otwarcie fabryki PepsiCo, najbardziej zrównoważonego środowiskowo zakładu w Europie, produkującego przekąski, które mają być dostarczane na 20 europejskich rynków. Teraz idziemy za ciosem. Inwestycja Intela to dowód na to, że tereny Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej są doskonałym miejscem do rozwoju nie tylko małego biznesu, ale również potężnych globalnych przedsięwzięć - mówi Przemysław Bożek, prezes zarządu Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Polska korzysta na chipowej wojnie. Technologie nową specjalnością naszego kraju

Półprzewodnikowy konflikt między absolutnym hegemonem w tej branży, czyli Chinami i resztą świata zaostrza się w ostatnim czasie. Inwestycja Intela pokazuje, że może na nim skorzystać Polska, gdyż lokowanie inwestycji w Europie zwiększa odporność łańcuchów dostaw produktów o strategicznym znaczeniu dla gospodarki. Unia Europejska zamierza do końca 2030 r. zwiększyć swój udział w globalnej produkcji półprzewodników do 20 proc.

- Zaczynamy niemal od podstaw budowę nowej gałęzi gospodarki. Współpracujemy z wiarygodnym i rozpoznawalnym partnerem, jakim jest Intel. Od lat szybki rozwój gospodarczy Polski jest możliwy w dużej mierze dzięki przyciąganiu inwestycji zagranicznych o coraz wyższym poziomie zaawansowania technologicznego. Branża półprzewodników jest kluczowa dla rozwoju wszystkich innych dziedzin gospodarki. Stabilne łańcuchy dostaw półprzewodników zapewniają stabilne warunki rozwoju dla całej gospodarki - komentuje prezes PAIH Paweł Kurtasz.