Amerykański oddział VW odwołuje się od wyroku ws. roszczeń dot. Dieselgate

Amerykański oddział niemieckiej Grupy Volkswagen odwołuje się od wcześniejszego wyroku uprawniającego władze lokalne w USA do zgłaszania roszczeń ws. afery dieslowej niezależnie od ugód i kar federalnych. Koncern ostrzega przed "chaosem regulacyjnym".

Sprawa ma związek z wcześniejszym postanowieniem sądu przyznającym amerykańskim hrabstwom (powiatom) Salt Lake w Utah i Hillsborough na Florydzie prawo do ubiegania się o rekompompensaty finansowe od producenta, który w 2015 r. przyznał się do stosowania zabronionego oprogramowania zaniżającego rzeczywistą emisję spalin w testach laboratoryjnych.

Wyrok podtrzymany w czerwcu 3-0 przez amerykański federalny sąd apelacyjny otworzył drogę do podobnych roszczeń ze strony innych hrabstw, narażając VW na "oszałamiające" koszty - dodatkowe względem już poniesionych. Przytacany przez agencję Reutera sędzia Charles Breyer szacuje, że "potencjalne kary mogą sięgnać 30,6 mln dolarów dziennie, 11,2 mld dolarów rocznie".

VW już wcześniej kwestionował decyzję sądu i deklarował gotowość doprowadzenia sprawy aż do Sądu Najwyższego. Na razie firma złożyła odwołanie w Sądzie Apelacyjnym Stanów Zjednoczonych dla Dziewiątego Okręgu, wskazując na potencjalne konsekwencje utrzymania wyroku dla branży motoryzacyjnej w USA. Jak argumentuje amerykański oddział firmy z Wolfsburga, sprawa toczy się w istocie o to, do kogo należą kompetencje nadzorcze ws. systemów kontroli emisji spalin: wyłącznie do federalnej Agencji Ochrony Środowiska (EPA), czy też do władz regionalnych i lokalnych w tysiącach hrabstw w pięćdziesięciu amerykańskich stanach. Według koncernu obecna sytuacja prowadzi do "chaosu regulacyjnego".

Resort sprawiedliwości USA nie zdecydował się na sformułowanie własnej opinii przed czerwcowym orzeczeniem sądu apelacyjnego. Izba Handlowa Stanów Zjednoczonych i amerykańskie organizacje branży motoryzacyjnej przestrzegały jednak sędziów, że postanowienie w tej sprawie może pozwolić władzom miejskim i stanowym na "zaburzenie procesu regulacyjnego EPA przez nakładanie własnych zakazów" - odnotowuje agencja Reutera w piątek.

W ocenie Volkswagena jeżeli sąd apelacyjny nie zmieni swojego postanowienia, producenci samochodów mogą być zmuszeni "do unikania utrzymywania lub poprawy systemów kontroli emisji w pojazdach będących w użyciu (...) lub też do przerzucania na konsumentów znacznie podwyższonych kosztów przestrzegania przepisów". Koncern ostrzegł, iż odbiłoby się to na milionach samochodów wycofywanych co roku w związku z kwestiami dotyczącymi emisji spalin.

Sędziowie orzekający w czerwcu w tej sprawie przyznali, że "są świadomi potencjalnie przytłaczających zobowiązań, jakie może nałożyć na Volkswagena ich werdykt". Zarazem zauważyli, iż wynika to z "postępowania, którego nie mógł przewidzieć Kongres: celowego ingerowania przez Volkswagena w sprzedane pojazdy mającego na celu zwiększenie zanieczyszczenia powietrza".

Ugody i kary opłacone przez Volkswagena w związku z aferą dieslową z 2015 r. w samych Stanach Zjednoczonych kosztowały spółkę już ponad 20 mld dolarów, a globalnie - ponad 35,5 mld dolarów (30 mld euro).