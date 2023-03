Amerykański start-up przeprowadził udany lot testowy samolotu napędzanego wodorem

Mieszczący się w Los Angeles start-up Universal Hydrogen daje nadzieję na to, że w przyszłości branża lotnicza będzie mogła odejść od paliw kopalnych. Firma przeprowadziła bowiem udane testy największego jak do tej pory samolotu napędzanego ogniwami wodorowymi.

Jak podaje Euronews, lot testowy wykonał samolot pasażerski ATR 72, w którym napęd turbośmigłowy zastąpiono ogniwami wodorowymi, podaje Euronews. Lightning McClean, jak nazwali maszynę pracownicy start-upu, z pilotem i dwoma członkami załogi na pokładzie dwukrotnie przeleciał wokół lotniska w Moses Lake w stanie Waszyngton na małej wysokości około 3500 stóp (1100 m). Spędził w powietrzu 15 minut. Podczas testu Lightning McClean ze względów bezpieczeństwa leciał z silnikiem wodorowym pod prawym skrzydłem i tradycyjnym silnikiem spalinowym pod lewym skrzydłem.

"Podczas drugiego okrążenia nad lotniskiem byliśmy zadowoleni z osiągów wodorowego układu napędowego, więc mogliśmy zmniejszyć obroty silnika turbinowego na paliwo kopalne, aby zademonstrować lot głównie na zasilaniu wodorowym. Samolot prowadził się doskonale, a hałas i wibracje powodowane przez układ napędowy z ogniwami paliwowymi są znacznie niższe niż w przypadku konwencjonalnego silnika turbinowego" - powiedział w oświadczeniu dla mediów pilot Alex Kroll.

Samolot ATR 72 to maszyna wykorzystywana przez amerykańskie regionalne linie lotnicze. Może zwykle pomieścić 50 pasażerów. Jednak duży zbiornik na ciekły wodór ogranicza liczbę miejsc siedzących do około 40. Nie zmienia to faktu, że jest to największy samolot, jaki kiedykolwiek leciał głównie przy użyciu energii uzyskanej z wodoru.

Zastosowany układ napędowy jest zbudowany na bazie ogniw paliwowych ProGen firmy Plug Power specjalnie zmodyfikowanych do użytku w lotnictwie. Jedną z unikalnych cech tej konstrukcji jest to, że układ napędowy nie korzysta z akumulatora - ogniwa paliwowe napędzają silnik elektryczny bezpośrednio, co zmniejsza masę i koszty konstrukcji.

Testom przyglądali się przedstawiciele linii Connect Airlines i Amelia, które zawarły już umowy z Universal Hydrogen na samoloty wodorowe. Connect Airlines, które wiosną tego roku rozpoczną regionalne loty samolotami z napędem turbośmigłowym, jako pierwsza amerykańska firma złożyły zamówienie na konwersję 75 samolotów ATR 72-600 na wodorowe układy napędowe. Dostawy mają się rozpocząć w 2025 roku. "Dzisiejszy dzień zapisze się w historii jako prawdziwy początek dekarbonizacji przemysłu lotniczego. Zobowiązaliśmy się, że będziemy pierwszą bezemisyjną linią lotniczą w Ameryce Północnej, a ten historyczny lot jest kamieniem milowym na naszej drodze do tego celu" - powiedział po zakończeniu testu John Thomas, dyrektor generalny Connect Airlines.

Wykorzystana w Lightning McClean technologia nadaje się tylko do samolotów latających na krótkich dystansach. Zasięg ograniczają duże zbiorniki ciekłego wodoru na pokładzie. Universal Hydrogen szacuje, że obecnie samolot ATR 72 z napędem wodorowym może latać na odległość około 800 kilometrów. To o połowę mniej niż wynosi zasięg tej samej maszyny z silnikiem spalinowym. Dlatego firma pracuje już nad wodorowym silnikiem odrzutowym do samolotów długodystansowych. (PAP Life)

