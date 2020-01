Amerykanski start-up stworzył szkła kontaktowe z dostępem do sieci

Firma Mojo Visions stworzyła szkła kontaktowe z dostępem do rozszerzonej rzeczywistości. Urządzenie sterowane jest za pomocą wzroku - poinformował "Financial Times".

Amerykański start up Mojo Visions zaprezentował prototyp szkieł kontaktowych z dostępem do rozszerzonej rzeczywistości. Przypominają one tradycyjne szkła kontaktowe, ale są naszpikowane technologią - mają m.in. zainstalowany ekran mikro-ledowy, mikroprocesory, urządzenia do komunikacji bezprzewodowej i rozmaite rodzaje sensorów. Urządzenie sterowane jest za pomocą wzroku. Wystarczy, że użytkownik spojrzy na określone funkcje na ekranie startowym, by zostały one uruchomione.

Według firmy, szkła kontaktowe można skalibrować w taki sposób, żeby np. ekran startowy (wygląda jak zielony okrąg z zaznaczonymi różnymi funkcjami), był aktywowany przez spojrzenie w kąt oka. Przytrzymanie wzroku przez kilka milisekund byłoby równoznaczne z podwójnym kliknięciem, spojrzenie w drugi kąt oka oznaczałoby chęć zamknięcia strony.

Szkła nie są wyposażone w kamery, nie dają też możliwości nagrywania. Są natomiast wyposażone w czujnik obrazu, który w przyszłości ma np. pomóc użytkownikowi w rozpoznawaniu twarzy.

Jak zapewnia zarząd firmy, ze szkieł będzie można korzystać przez cały dzień, od rana do wieczora. Urządzenie będzie zapewne przez większość dnia wyłączone, ale jeśli tylko użytkownik będzie potrzebował dostępu do informacji, będzie mógł je natychmiast uruchomić.

Na razie funkcje zaprezentowanego przez firmę prototypu ograniczone są głównie do informacji o warunkach pogodowych albo rozkładach jazdy transportu publicznego, ale Mojo zapewnia, że szkła już niebawem zapewnią olbrzymie możliwości, jak choćby wyświetlanie napisów do obcojęzycznych filmów czy statystyk sportowych dla biegaczy.

"Dzięki nim w sekundę możesz stać się mądrzejszy. To rozszerza twoją pamięć. Wyobraź sobie Na przykład, że musisz wygłosić przemówienie - dzięki szkłom jego tekst masz wyświetlony tuż przed sobą. Ciągły dostęp do internetu oznacza dostęp do wszelkiego rodzaju usług, np. możesz wydawać polecenia głosowe Aleksie" - mówił w rozmowie z FT Steve Sinclair, szef marketingu i produktów w Mojo.

Nie wiadomo jeszcze, kiedy szkła kontaktowe Mojo trafią na rynek.

Wcześniej, w 2012 r. Google ogłosił, że stworzył inteligentne okulary. Szybko okazało się jednak, że są one zbyt kosztowne, pojawiły się też wątpliwości, czy dostatecznie chronią dane użytkownika.