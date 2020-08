Amerykańskie sankcje stworzą kolejnego chińskiego potentata technologicznego?

W amerykańsko-chińskiej wojnie technologicznej zasady są bezlitosne. Dla wielu firm opowiedzenie się po jednej stronie oznacza utratę rynku tej drugiej strony. Nieoczekiwanym zwycięzcą tej rywalizacji mogą zostać chińscy producenci, którzy rosną w siłę dzięki amerykańskim sankcjom.

Zgodnie z zaostrzonymi zasadami kontroli eksportu, nieamerykańskie przedsiębiorstwa, jeśli chcą operować na tym rynku, muszą występować o zgodę na używanie amerykańskiej technologii i narzędzi, jeśli chcą dalej zaopatrywać chińskie Huawei.W związku z tym, producenci chipów tacy jak TSMC od 15 maja nie powinni już przyjmować nowych zamówień od chińskiego producenta, zaś do 14 września mają zostać zakończone wszelkie dostawy będące w toku procesowania. Dalsza współpraca z Huawei zależy od uzyskania licencji, o którą TSMC póki co nie wystąpiło. Tajwańska firma ogłosiła natomiast 16 lipca wstrzymanie przyjmowania zamówień od chińskiego giganta.Pomimo konieczności zamknięcia się na jednego z najważniejszych partnerów biznesowych na rynku smartfonów, TSMC przewiduje, że wyniki finansowe spółki na tym nie ucierpią, a nawet zostaną poprawione w stosunku do zeszłego roku.Celem na ten rok jest 20 proc. wyższy przychód niż ubiegłoroczny, wynoszący ponad 35 mld USD. Ma to być skutkiem wzrastającego popytu na smartfony kompatybilne z siecią 5G. Poszerzająca się gama produktów jest punktem oparcia w świecie naznaczonym pandemią koronawirusa, czy właśnie wzmagającą się rywalizacją chińsko-amerykańską.Na zamknięciu rynku dla części firm, zyskują ich konkurenci. Najważniejszą chińską firmą specjalizującą się w tworzeniu mikroprocesorów jest SMIC (Semiconductor Manufacturing International Corporation). Pomimo bycia nieco z tyłu tajwańskiego konkurenta pod względem innowacyjności produktów, SMIC bardzo mocno skorzystało na wzmagającej się globalnej rywalizacji i zaczęło zaopatrywać firmy dotknięte przez amerykańskie działania: ZTE i Huawei.Nieocenionym wsparciem było również finansowe zaangażowanie chińskiego rządu w rozwój krajowych technologii. Fundusze na rozwój półprzewodników i mikroprocesorów zwiększono czterokrotnie, a środki przeznaczane na ten cel tylko w ciągu pierwszych siedmiu miesięcy br. osiągnęły wartość 20,5 miliarda dolarów.W efekcie, pomimo posiadania ponad 10-krotnie mniejszych udziałów na rynku i przychodów oraz technologicznego bycia w tyle większego konkurenta, inwestorzy widzą dla SMIC świetlaną przyszłość.Firma w połowie lipca miała iście piorunujące wejście na szanghajski rynek technologiczny STAR (nazywany "chińskim Nasdaqiem") – pierwszego dnia akcje spółki podskoczyły o 246 proc., osiągając wartość 95 yuanów (ok. 50 zł). Wydaje się więc, że zdaniem inwestorów kwestią czasu będzie dogonienie przez SMIC konkurenta pod względem technologii i walka z nim na innych rynkach. W ten sposób, nieumyślnie Amerykanie pomagają więc w tworzeniu kolejnego chińskiego potentata technologicznego.