Amica notuje stratę, bo wydaje 4 razy więcej na prąd i gaz

Wyniki grupy kapitałowej Amica w pierwszym półroczu 2022 znalazły się pod silną presją kosztów i ograniczenia działalności rynków wschodnich, co wraz z efektem wysokiej bazy porównawczej negatywnie wpłynęło na ich dynamikę. Na poziomie netto spółka odnotowała stratę.

Przychody grupy Amica w pierwszym półroczu tego roku wzrosły o 4,4 proc. rok do roku, do 1,639 mld zł.

Wynik EBITDA (przychody minus koszty operacyjne bez odliczenia amortyzacji) spadł o 76,3 proc. – do 25,4 mln zł.

Zysk netto skurczył się o 108,1 proc. w związku z czym firma miała 4,5 mln zł straty netto.

Grupa Amica w pierwszym półroczu 2022 zwiększyła przychody o 4,4 proc. rok do roku, do 1,639 mld zł. Jednocześnie jednak, podobnie jak cała branża, istotnie odczuła skokowy wzrost kosztów, co mocno zmniejszyło osiągnięte w minionym kwartale wyniki finansowe.

- Każdy kolejny kwartał 2022 roku jest dla nas coraz bardziej wymagający. W pierwszym kwartale ceny surowców, komponentów czy frachtu były już bardzo wysokie, a na nasze koszty wpływają też wyższe wynagrodzenia pracowników. Dodatkowo od końca lutego potencjał sprzedażowy rynków wschodnich skokowo zmalał, co wynika z agresji rosyjskiej na Ukrainę - stwierdził Michał Rakowski, członek zarządu Amiki ds. finansowych i zasobów ludzkich.

Czterokrotny wzrost cen energii i gazu uderzył w marże Amiki

Sprecyzował, że ceny energii i gazu w perspektywie Amiki wzrosły czterokrotnie w stosunku do roku 2021. W sumie wydatki na media, energię i gaz sięgnęły 40 mln zł. Według Michała Rakowskiego przy obecnych tendencjach na rynku należy się spodziewać, że te ceny wzrosną.

Według niego trzeci kwartał będzie najtrudniejszy ze względu na pogłębienie trendu spadku sprzedaży, przy wzroście kosztów. Strata w trzecim kwartale roku może być głębsza niż w drugim.

Amica stara się odpowiadać na wzrost kosztów podniesieniem cen wyrobów. Nie tylko zresztą ona.

- Konsekwentne podwyżki cen sprzętów AGD na całym rynku podążają za wzrostem bazy kosztowej, ale następuje to tradycyjnie z opóźnieniem. To sprawia, że producenci AGD w naturalny sposób osiągają niższe marże. Rok 2022 jest w tym aspekcie trudny, a trwający trzeci kwartał nie napawa optymizmem. Jest również jeszcze za wcześnie, aby oszacować finalne skutki wojny na terytorium Ukrainy dla branży i naszej grupy - powiedział Michał Rakowski.

W pierwszej połowie 2022 roku Amica odnotowała stratę zamiast zysku

W pierwszym półroczu zysk brutto spółki na sprzedaży spadł o 15,1 proc., do 339,8 mln zł. W przypadku wyniku EBITDA (przychody minus koszty operacyjne bez odliczenia amortyzacji) spadek wyniósł już 76,3 proc. – do 25,4 mln zł. Zysk netto spadł o 108,1 proc – strata wyniosła 4,5 mln zł.

Na koniec czerwca 2022 roku wskaźnik długu netto do EBITDA pozostał na bezpiecznym poziomie (1,2x), a Grupa Amica wykazała blisko 89 mln zł środków pieniężnych (+48 proc. wobec stanu na koniec roku 2021).

- W minionym półroczu wygenerowaliśmy aż 163 mln zł gotówki z działalności operacyjnej i zmniejszyliśmy poziom finansowania zewnętrznego o 94 mln zł. Prowadziliśmy też inwestycje, na które wydaliśmy 44 mln zł, z tym że coraz mocniej optymalizujemy tempo prowadzenia inwestycji, szczególnie w zakresie zwiększania mocy produkcyjnych. Ogólnie czujemy się przygotowani od strony finansowej na różne scenariusze, jakie mogą zrealizować się w najbliższych miesiącach - wskazał Michał Rakowski.

Amica zamroziła inwestycje związane z powiększaniem mocy produkcyjnych

Na razie firma zamroziła wszystkie inwestycje zmierzające do powiększenia mocy produkcyjnych.

- Moce produkcyjne obecnie nie są w pełni wykorzystane, więc projekty dotyczące ich rozwoju zostały zamrożone i odsunięte na przyszłość. Nie rezygnujemy natomiast z inwestycji w obszarach automatyzacji i digitalizacji - powiedział Michał Rakowski.

W całym roku wydatki inwestycyjne mogą dojść do 70 mln zł.

Michał Rakowski nie był także zbyt optymistycznie nastawiony do perspektyw przyszłego roku.

- Myślę, że należy ostrożnie podchodzić do popytu w 2023, bo wszystkie wskaźniki makro skłaniają do oczekiwania spowolnienia gospodarki. Już wcześniej mówiłem, że po dwóch wysokich latach 2020 i 2021 nastąpi spadek popytu na sprzęt AGD, który nie jest artykułem pierwszej potrzeby. Wzrost kosztów powoduje, że ten popyt spada - ocenił.