Amica poprawiła rentowność sprzedaży w trakcie pandemii. Będzie dywidenda

W pierwszym półroczu 2020 r. grupa kapitałowa Amica miała przychody na poziomie 1,26 mld zł - o 6 proc. mniejsze niż rok wcześniej, kiedy wyniosły 1,35 mld zł. Zysk z działalności operacyjnej zmalał z 61 mln do 58,5 mln zł. Zysk netto był jednak większy niż przez rokiem. Spółka postanowiła wypłacić więc dywidendę.

Optymizm i dywidenda

Wzrost znaczenia polskiego rynku

Amica otrzymała również w ramach pomocy rządowej w walce ze skutkami pandemii koronawirusa na terenie Unii Europejskiej łącznie ponad 10,7 mln zł subwencji, w większości w ramach tarczy pomocowej w Polsce (ponad 8,5 mln zł).W obszarze cash flow i bilansu Amica poprawiła w pierwszym półroczu aż o ponad 198 mln zł wartość wygenerowanych przepływów z działalności operacyjnej, zmniejszyła również w istotny sposób zadłużenie netto. W efekcie wskaźnik dług netto do EBITDA znalazł się na bardzo niskim poziomie 0,2 (1,4 przed rokiem).- Mając na względzie relatywnie optymistyczny rozwój sytuacji w otoczeniu biznesowym w tym roku, solidny zysk roku 2019 i bezpieczne wskaźniki finansowe, zarekomendowaliśmy jako zarząd Walnemu Zgromadzeniu wypłacenie 22,5 mln zł dywidendy (3 zł na akcję), co nastąpiło 14 września - informuje Michał Rakowski.- Wróciliśmy do w miarę normalnego trybu pracy, oczywiście z zachowaniem wszelkich norm sanitarnych. Wróciliśmy również do pełnych wynagrodzeń i pełnego czasu pracy. Co więcej, doceniliśmy lojalność i zaangażowanie naszych pracowników, którzy stanęli na wysokości zadania w trudnym czasie pandemii i wypłaciliśmy w formie nagrody różnicę między wynagrodzeniami obniżonymi na mocy kwietniowego porozumienia ze związkiem zawodowym i przedstawicielami pracowników a standardową ich wysokością – dodaje.Wpływ pandemii koronawirusa w naturalny sposób był widoczny w sprzedaży Grupy Amica od połowy marca. Mimo to w całym półroczu wzrosty odnotowały takie rynki jak Polska, Niemcy i Ukraina. Udział rynku polskiego w strukturze przychodów wzrósł do 26,9 proc., a regionu Północ przekroczył 9 proc. w ślad za stabilną wartościowo sprzedażą na rynkach skandynawskich.Spadek sprzedaży w regionie Zachód (43,7 proc. przychodów) dotyczył przede wszystkim Wielkiej Brytanii i Francji, a w regionie Wschód - w Rosji. Za ogólny spadek sprzedaży w regionie Południe (łącznie 6,3 proc. przychodów) odpowiada głównie rynek rumuński, podczas gdy w Czechach i na Słowacji Grupa Amica zanotowała wzrost sprzedaży w porównaniu rok do roku.Biorąc pod uwagę charakter trwającej pandemii, z inicjatywy prezesa Jacka Rutkowskiego w grupie Amica został powołany projekt „Day After”. Jego celem jest zidentyfikowanie kluczowych trendów i zmian zachowań konsumenckich w „nowej normalności”.Powołane zostały zespoły tematyczne ds. czynników makroekonomicznych, sytuacji na rynku AGD w Europie, dostosowania organizacji do nowej rzeczywistości, finansów.- Już teraz widzimy istotne zmiany, wśród których jest korelacja odbudowy rynków geograficznych ze wskaźnikami makro, zmiana zachowania konsumentów, w tym wyższa wrażliwość na cenę i przesunięcie wydatków gospodarstw domowych z np. podróży na renowację domów i mieszkań, a także gwałtowny rozwój sprzedaży w kanałach internetowych. W rezultacie przyspieszamy transformację cyfrową, stawiamy na pracę zdalną i spotkania wirtualne, automatyzujemy procesy wewnętrzne oraz angażujemy zaawansowane narzędzia IT wspierające sprzedaż i działania marketingowe - wskazuje Michał Rakowski.