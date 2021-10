Amoniak kluczem do dekarbonizacji japońskiego przemysłu morskiego

Japoński producent okrętów Imabari Shipbuilding ma w planach stworzenie komercyjnego modelu statku napędzanego amoniakiem (NH3) do 2026 roku. Do tej pory nie udało się jeszcze opracować takiego modelu, chociaż prace nad wykorzystaniem amoniaku do napędzania żeglugi morskiej podejmują m.in. Norwegowie, Koreańczycy i Chińczycy.