Andrzej Duda: Polska rozwinie się jako hub technologiczny

Rola Polski jako hubu technologicznego będzie rosnąć w ciągu kilku następnych lat - zapowiedział 21 stycznia w Davos prezydent Andrzej Duda. Jego zdaniem nasz kraj jest liderem rozwoju w Europie Środkowo-Wschodniej, który mocno wspiera innowacje.

Andrzej Duda Duda zaznaczył, że Polska jest największą gospodarką w Centralnej i Środkowej Europie.

Prezydent wyraził przekonanie, że kraje Europy Środkowo-Wschodniej wykorzystają bardziej swój potencjał gospodarczy, współpracując ze sobą.

Według Andrzeja Dudy inwestycje w nowe technologie są najlepszą strategią zwiększającą produktywność i zwiększającą wzrost gospodarczy.

Prezydent rozpoczął we wtorek wizytę w Davos, gdzie do czwartku będzie uczestniczył w 50. Światowym Forum Ekonomicznym. Polski przywódca rozpoczął wizytę od spotkania z liderami biznesu i dyskusji na temat znaczenia innowacji dla wzrostu gospodarczego.



"Polska to lider rozwoju w Europie Środkowo-Wschodniej. W ciągu ostatnich kilku lat nasz średni wzrost PKB wzrósł około 4 proc.; jest to jeden z najwyższych poziomów PKB w Europie" - powiedział Andrzej Duda. Ocenił, że Polska ma "bardzo dobry klimat" inwestycyjny, który sprzyja biznesowi.

Wskazywał, że podczas jego pierwszej, kończącej się kadencji jako prezydenta Polska dołączyła do krajów określanych jako rynki rozwinięte. "Panuje u nas bardzo dobry klimat do biznesu, z relatywnie niskimi podatki, a poza tym mamy bardzo dużo młodych talentów" - wymieniał.

Zdaniem prezydenta rola Polski jako hubu technologicznego będzie się rozwijać w ciągu kilku następnych lat. Dodał, że w naszym kraju obecne są takie firmy jak Google, Microsoft, Nokia czy IBM, które "znacząco rozwinęły swoją obecność w Polsce".

"Polska ma bardzo dobrze i wysoko wykwalifikowaną siłę roboczą, co jest wynikiem wspaniałego systemu edukacji, szczególnie jeżeli chodzi o naukę, technologię, inżynierię, matematykę i nowoczesne technologie. Zainteresowanie innowacją i technologiami w Polsce jest bardzo silnie zakorzenione w naszej kulturze, ponieważ historycznie patrząc Polska jest krajem, gdzie na świat przyszło wielu znanych wynalazców" - powiedział.

Duda zaznaczył, że Polska jest największą gospodarką w Centralnej i Środkowej Europie. Jak mówił, Warszawa już jest hubem technologicznym, ale rola innych miast, w tym Krakowa i Poznania, wzrasta z każdym rokiem, a "badania i rozwój stają się coraz ważniejszą branżą".

"Polska zarówno geograficznie, jak i politycznie, jako kraj członkowski Unii Europejskiej jest atrakcyjna dla biznesu" - wskazał prezydent. Dodał, że polski rząd planuje zbudować hub komunikacyjny - Centralny Port Komunikacyjny, a z polskich lotnisk można już w tej chwili dolecieć w coraz więcej miejsc na świecie.

Prezydent stwierdził, że Polska wprowadza też polityki wspierające badania i rozwój. "Na przykład w 2015 r. polski rząd wprowadził korzystne warunki podatkowe dla firm inwestujących w badania i rozwój" - powiedział Duda. Według niego w rezultacie tych działań nakłady prywatne na badania i rozwój wzrosły o 25 proc.

Zaznaczył, że sam aktywnie wspiera innowacje, m.in. poprzez program "Startupy w Pałacu", który ma pomagać najbardziej obiecującym nowych firmowym technologicznym w znalezieniu inwestorów.

Prezydent podkreślił, że w ciągu ostatnich trzech dekad nie tylko Polska, ale też inne kraje Europy Środkowo-Wschodniej znacząco rozwinęły się gospodarczo. "Obecnie kraje Europy Środkowo-Wschodniej to licząc łącznie 12. największa gospodarka na świecie. W ten sposób staliśmy się motorem napędowym dla całej Unii Europejskiej" - podkreślił.

Andrzej Duda przywołał wskaźniki wzrostu PKB dla krajów naszego regionu za 2017 rok. Mówił, że w 2017 roku Polska zanotowała najlepszy wynik, 4,6 proc. wzrostu PKB, Czechy - 4,3 proc., Węgry - 4 proc., a Słowacja - 3,4 proc. PKB.

Prezydent uważa, że ten pozytywny trend trwa, jednocześnie spada poziom bezrobocia. Wyraził przekonanie, że kraje Europy Środkowo-Wschodniej wykorzystają bardziej swój potencjał gospodarczy, współpracując ze sobą. Przywołał utworzoną w 2015 r. Inicjatywę Trójmorza.

Przyznał, że Polska i kraje regionu przygotowują się jednocześnie na możliwe spowolnienie wzrostu. "Jesteśmy gotowi wprowadzić adekwatne środki, jeśli to będzie konieczne" - powiedział. Jak mówił polski przywódca, inwestycje w nowe technologie są najlepszą strategią zwiększającą produktywność i zwiększającą wzrost gospodarczy. Zapowiedział przy tym, że kwestie te kraje Trójmorza będą dyskutować w czerwcu na piątym już szczycie, który odbędzie się w Tallinie w Estonii.

Po południu Prezydent otworzy oficjalnie dom Polski w Davos.