Animacja otworzy ludziom drzwi do Metaverse

- W niedalekiej przyszłości oparta na technologii przechwytywania ruchu animacja Mocap będzie podstawą „fizycznego funkcjonowania” w świecie Metaverse - mówi WNP.PL Adrian Łapczyński, prezes EpicVR. Przewagą mają być lepsza jakość i niższe koszty tworzenia animacji.

Tworzenie animacji na zasadzie technologii przechwytywania ruchu w niedalekiej przyszłości będzie fundamcntem „fizycznego funkcjonowania” indywidualnych awatarów w świecie Metaverse.

Produkcja animacji na osnowie ludzkich ruchów pozwala oszczędzić czas i pieniądze oraz zdecydowanie podnosi jakość produktu od jego strony technicznej.

Tam, gdzie wykorzystuje się animację ludzkich ruchów, tam jest miejsce dla „Mocap”, która umożliwia tworzenie większej liczby animacji postaci w lepszej jakości.

Rozwój technologii opartej na wirtualnej rzeczywistości przebiega na wielu płaszczyznach, a jedną z nich są zaawansowane technologie tworzenia animacji, których poruszanie odzwierciedla w pełni fizyczność człowieka. Jedną z kluczowych tego typu technologii jest sposób przychwytywania ruchu, czyli motion capture. Pozwala on na tańsze, szybsze i bardziej precyzyjne odwzorowanie koniecznych parametrów ruchowych, które są podstawą tworzenia realistycznych animacji VR.

Postanowiliśmy zgłębić tajniki tworzenia animacji ruchowych za pomocą tej technologii i wynikające z tego korzyści w rozmowie z Adrianem Łapczyńskim, prezesem spółki EpicVR, która pracuje aktualnie nad dedykowaną technologii przechwytywania ruchu animacją Mocap.

Gdzie będzie wykorzystywany Mocap? Czy są już pierwsze zamówienia? Zgłaszają się podmioty polskie czy zagraniczne?

- W niedalekiej przyszłości będzie to podstawa „fizycznego funkcjonowania” nas wszystkich, czyli naszych indywidualnych awatarów w świecie Metaverse. W tej bliższej zaś przyszłości wartość animacji produkowanej przez nas za pomocą motion capture jest skierowana do kilku różnych segmentów klientów.

Jackich?

- Twórcy gier VR i gier tradycyjnych, domy produkcyjne zajmujące się animacją dla filmu czy też po prostu produkcją filmową oraz producenci reklam - wspomniane podmioty są w szerszej perspektywie grupą B2B.

Uważam jednak, że „Mocap” przyniesie wręcz rewolucję w tej niesprofesjonalizowanej części rynku, czyli dla niezależnych twórców, którzy do tej pory nie dysponowali odpowiednimi środkami, aby wyprodukować animacje ludzkich ruchów do zaprojektowanych przez siebie gier i filmów.

To ogromny krok do przodu dla wszystkich wymienionych potencjalnych beneficjentów, ponieważ nie tylko pozwala oszczędzić czas i środki finansowe, ale zdecydowanie podnosi jakość produktu od jego strony technicznej. Mam tu na myśli nadzwyczajną płynność animacji ludzkiego ciała i jego ruchów.

Czy to rozwiązanie pod kątem gier, kina, tworzenia symulacji w alternatywnej rzeczywistości, czy edukacji?

- Wszystkie wspomniane obszary posiadają dziś elementy, gdzie można już teraz użyć Mocap, ponieważ gry, kino, symulacje niejako z założenia bazują na animacji w warstwie wizualnej, więc animacja ruchów człowieka pozostaje ich integralną częścią w przypadku występowania trójwymiarowych modeli postaci.

Edukacja z kolei to pojęcie znacznie szersze, ale choćby szkolenia tworzone dziś w wirtualnej rzeczywistości, oparte na produkcji tzw. digital twins również wymagają od twórców aplikacji zastosowania rozwiązań angażujących użycie modeli 3D.

Tam, gdzie jest animacja ludzkich ruchów, tam widać miejsce dla „Mocap”. Z kolei im więcej animacji ludzkich ruchów jest konieczne do wytworzenia w fazie produkcji aplikacji, tym większe oszczędności przyniesie użycie technologii motion capture.

Można też spojrzeć na to od drugiej strony: ze względu na dotychczasowy wysoki koszt tradycyjnej animacji, sam proces twórczy podlegał pewnego rodzaju kontroli. Chodzi mi o ograniczanie i limitowanie liczby modeli postaci w grze czy też filmie.

Oczywiście powodem był tutaj budżet, który zawsze jest ograniczony, a tradycyjna animacja ruchów człowieka to czasochłonna technika, za którą trzeba sporo zapłacić. Może to być nawet 100 tysięcy złotych za minutę animacji – jeśli jest ona skrajnie skomplikowana.

Oszczędzając pieniądze przy użyciu Mocap, będzie można po prostu urozmaicić sceny za pomocą większej liczby bardziej różnorodnych, płynnie animowanych modeli człowieka. Można mieć więcej za mniej...

Jeżeli głównie do gier, to jakich? Tylko premium AAA? Zręcznościowe? Przygodowe?

- Absolutnie każdy rodzaj gry zawierający trójwymiarowe modele człowieka i postaci przypominających człowieka znajdzie zastosowanie dla tej technologii.

Czy tworzenie we wspomninanym systemie jest dużo droższe niż standardowe stop klatki? Czy oszczędność czasu i jakość detali rekompensują nakłady poniesione na technologię i zespół?

- Tworzenie animacji ludzkich ruchów w tej technologii jest tańsze niż tradycyjna produkcja animacji. Oszczędność czasu oznacza oszczędność pieniędzy, które studio lub twórca mogą przeznaczyć na więcej modeli postaci lub działalność w innych obszarach projektów.

Ponadto animacje te będą lepszej jakości niż te wyprodukowane w tradycyjny sposób. To podwójna korzyść dla środowisk korzystających z animacji trójwymiarowych modeli.

VR, tradycyjne gry, produkcja filmowa i agencje reklamowe będą mogły pozwolić sobie po prostu na więcej animacji postaci w lepszej jakości. To rewolucja!

Jak wyglądać ma proces monetyzacji? Czy to udostępnianie sprzętu i technologii podmiotom zewnętrznym, czy tworzenie tylko na własne potrzeby?

- Realizacja animacji według scenariusza stworzonego przez klienta będzie wykonywana przez EPIC VR. To bardzo spersonalizowana oferta, ponieważ firmy produkujące gry i filmy animowane chcą się wyróżnić i my chcemy pokazać, że z Mocap to proces dużo łatwiejszy niż kiedykolwiek wcześniej.

Odegranie odpowiednich scen w czasie zdecydowanie krótszym niż animowanie ruchów postaci za pomocą klatek, stworzy możliwość uzyskania zdecydowanie większej różnorodności.

Nie zapominamy też o klientach, którzy będą chcieli kupić gotowe ruchy ciała i twarzy dla swoich produkcji. Dlatego jesteśmy na etapie tworzenia banku ruchów.

W kwestii naszych realizacji:byłoby grzechem nie wykorzystać tej fascynującej technologii w naszych autorskich aplikacjach. Prowadzone przez nas projekty są tworzone z użyciem Mocap i różnica osiągnięta dzięki motion capture jest czymś, co stawia EPIC VR w zagadnieniu modelowania 3D o dwie półki wyżej niż - na przykład - jeszcze pół roku temu.

Czy w Polsce jest konkurencja w tym segmencie?

- Tak; naszą przewagą konkurencyjną jest bardzo krótki czas realizacji, co ma wpływ na niższy koszt. Ale jako najważniejszy aspekt tej korzyści wskazałbym łatwy dostęp do animacji ludzkich ruchów dla każdego.

Kiedy pojawią się pierwsze animacje?

- One już istnieją i są przedmiotem naszych badań w kwestiach takich, jak najlepsza kalibracja, szybkość obsługi i kompatybilność z jak największą liczbą modeli postaci „przypinanych” do zaanimowanych ruchów „kości”.

Wiele z nich zostanie wykorzystanych w naszych najnowszych produkcjach dla klientów indywidualnych. Mam tu na myśli aplikacje dla przedsiębiorstw, w których pracownicy są przenoszeni do wirtualnej rzeczywistości, aby nauczyć się na przykład reanimacji czy też obsługi konkretnej maszyny.

Sporo projektów sfinalizujemy już w maju, ale wiemy, że „Mocap” to potężne narzędzie, które będzie towarzyszyć nam przez przynajmniej kilka lat, służąc z powodzeniem naszym klientom, nam i rozwojowi obu rzeczywistości: realnej i wirtualnej.

Czy firma wykorzystuje niszę rynkową, czy optymalizuje wykorzystanie posiadanej technologii, tj. czy Mocap wymaga dodatkowych nakładów pieniężnych wraz z kolejnymi etapami tworzenia? Jeżeli tak, to jakie to kwoty i jak firma finansuje inwestycję (kredyty, kapitał własny czy finansowanie dłużne)?

- Animacja „Mocap” nie generuje kosztów, a wręcz znacząco je obniża, ponieważ w stosunku do tradycyjnej animacji ludzkich ruchów jest tworzona nie tylko zdecydowanie szybciej, ale też jej jakość jest wyższa w porównaniu do znanej nam dotychczas metody animacji postaci.

Czy firma rozważała lub wciąż rozważa zgłoszenie się z pomysłem o dodatkowe finansowanie np. do NCBiR czy nie ma takiej potrzeby?

- Zakup tej technologii jest częścią większego projektu, który jest współfinansowany właśnie ze środków NCBiR. Daje ona możliwości znalezienia nowych obszarów zastosowania dla aplikacji, które zostaną wyprodukowane z jej użyciem.

Skoro możemy mieć bardziej urozmaicone i realistyczne sceny wykorzystujące modele 3D, które zrealizujemy w krótszym czasie, oznacza to dla nas możliwość rozważenia ekspansji obszarów dotąd nieosiągalnych.

Może to być na przykład zdecydowanie większa konkurencyjność na rynku gier VR czy szkoleń w wirtualnej rzeczywistości, co pozwoli przełamać pewne bariery w kwestiach koncepcyjnych i oczywiście realizacyjnych. Będziemy dzięki temu celować jeszcze wyżej, co oznacza, że kolejne środki mogą być potrzebne na realizacje jeszcze bardziej ambitnych projektów.

Wiem, że skok jakościowy wynikający z posiadania Mocap przybliża nas do następnego kroku jeszcze wyżej. Wykorzystamy ten potencjał, aby przynosić ludzkości rozwiązania, których potrzebuje.

EpicVR to producent oprogramowania na rynku wirtualnej rzeczywistości. Spółka działa od 2013 roku i tworzy aplikacje i rozwiązania VR i AR, filmy 360, 3d VR, rozwiązania szkoleniowe VR czy wspierające sprzedaż i marketing. Swoje rozwiązania dostarcza m.in. dla branży lotniczej czy też branży medycznej.

