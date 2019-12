Ankieta: w firmach złośliwe oprogramowanie atakuje przez media społecznościowe

Złośliwe oprogramowanie bardzo często trafia do firm poprzez aplikacje mediów społecznościowych, z których korzystają pracownicy - wynika z ankiety przeprowadzonej przez firmę Gigamon podczas tegorocznej edycji konferencji Infosecurity Europe.

Jak czytamy w raporcie z badania, problemem jest przede wszystkim brak odpowiednich reguł określających politykę bezpieczeństwa w firmach i organizacjach. 17 proc. firm codziennie dodaje do swojej sieci korporacyjnej nawet 10 nowych aplikacji, jednak 14 proc. nie ma żadnych zasad dot. bezpieczeństwa korzystania z nich - ujawnia ankieta.

Według firmy Gigamon 26 proc. organizacji nie wie, ile aplikacji dziennie dodawanych jest do ich sieci korporacyjnej. 11 proc. zaś nie ma wiedzy o tym, by w sieci były dostępne narzędzia służące do zarządzania bezpieczeństwem firmy i pracowników. Jak twierdzą autorzy badania, wiele firm i organizacji opiera swoje działania w dużej mierze na aplikacjach, służących pracownikom do wykonywania kluczowych zadań. Aplikacje te często mają dostęp do wrażliwych danych korporacyjnych, które - trafiając w niewłaściwe ręce - mogą stać się dla danego podmiotu bardzo dużym czynnikiem ryzyka.

42 proc. respondentów uważa, że to przez media społecznościowe do korporacyjnych sieci przedostaje się najwięcej złośliwego oprogramowania. 17 proc. sądzi, że dzieje się tak za pośrednictwem programów do strumieniowania treści wideo, 12 proc. obwinia za złośliwe oprogramowanie aplikacje gamingowe, tyle samo respondentów uważa, że źródłem wirusów są przede wszystkim komunikatory internetowe.

Serwis Computer Weekly podkreśla, że platformy społecznościowe istotnie oferują cyberprzestępcom wiele dróg dystrybucji złośliwego oprogramowania - może ono trafiać do ofiar m.in. poprzez specjalnie spreparowane reklamy, wtyczki i współdzielone treści.

Złośliwe oprogramowanie dystrybuowane z użyciem aplikacji mediów społecznościowych zainfekowało już jedną na pięć badanych firm - wynika z kolei z danych prezentowanych przez firmę Bromium związaną z branżą cyberbezpieczeństwa.