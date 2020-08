Anna Wujec, ABB : Chmura na pewno będzie się rozwijała w Polsce szybciej niż dotychczas

- Chmura na pewno będzie się rozwijała w Polsce szybciej niż dotychczas. Katalizatorem zmian na rynku polskim będzie inicjatywa stworzona przez PKO Bank Polski i Polski Fundusz Rozwoju, czyli działalność firmy Operator Chmury Krajowej (Chmura Krajowa) - mówi Anna Wujec, dyrektor ds. cyfryzacji, biznes Automatyki Przemysłowej ABB w Polsce.

W standardowych rozwiązaniach cloudowych dostępnych w Polsce dane są najczęściej umieszczane w centrach globalnych dostawców poza granicami Polski. Natomiast projekt Chmury Krajowej zakłada, że dane nie będą opuszczały naszego kraju. To powinno zwiększyć zaufanie do chmury. Suwerenne dane są kluczowym aspektem tego projektu z punktu widzenia bezpieczeństwa zasobów krytycznych naszego kraju.

Reasumując, przełom będzie polegał na tym, że w przypadku Chmury Krajowej centra danych będą zlokalizowane w Polsce, a infrastruktura zostanie dostosowana do polskiego modelu prawnego. Można więc powiedzieć, że w tym przypadku to nie wybrani przedsiębiorcy będą musieli się dostosować do technologii, ale technologia i model biznesowy zostanie dopasowany do nich.Zobacz także: Nowa spółka na rynku – Hitachi ABB Power Grids – liczy na Zielony Ład - Partnerami strategicznymi Chmury Krajowej są Google i Microsoft, a mówi się o możliwym partnerstwie z Amazonem. Do Polski wchodzi zatem czołówka producentów rozwiązań chmurowych, która zbuduje w Polsce centra przetwarzania danych na potrzeby Europy Środkowo-Wschodniej, w tym Polski. Chmurę Krajową należy zatem rozumieć tak, że da możliwość korzystania z technologii globalnych dostawców, ale w lokalnej infrastrukturze.Dokładne lokalizacje centrów przetwarzania danych są jeszcze tajemnicą. Spodziewamy się, że w większości to będzie Warszawa i okolice. Jednym z kryteriów określania wielkości centrów jest ich zapotrzebowanie na moc. Dotychczas działające w Polsce mają średnią moc na poziome 3 MW, a pojedyncze centra danych, które powstaną na potrzeby m.in. chmury krajowej, będą miały moc 10-20 MW i więcej. Tych centrów będzie kilka, a moc, którą będzie można się posługiwać na potrzeby Polski do 2025 r. ma osiągnąć 166 MW. W efekcie spodziewamy się co najmniej podwojenia mocy centrów danych w Polsce.- Myślę, że to będą projekty uzupełniające się, a nie zwalczające się.- Chmura daje możliwość korzystania z infrastruktury i oprogramowania niejako na żądanie, bo jest udostępniana w formie usługi, za którą pobierane są opłaty abonamentowe, a dane są umieszczane w miejscu, o którym decyduje usługodawca. W przypadku Chmury Krajowej, jak powiedziałam, będzie to Polska.Korzystając z chmury publicznej, przedsiębiorca nie ma potrzeby budowania własnej infrastruktury i dokonywania zakupu aplikacji. W każdej chwili może też przestać korzystać z usług, co ma tę zaletę, że przedsiębiorcy mogą przejść z modelu kosztów stałych na zmienne.W miarę upływu czasu docenia się - bardziej od kosztów - skalowalność i szybkość dostarczania projektów w oparciu o te technologie. Dobrym przykładem jest jeden z najwyższych budynków świata Burj Khalifa w Dubaju, który na 163 piętrach przy zastosowaniu aplikacji ABB w technologii cloud umożliwia w czasie rzeczywistym monitorowanie, optymalizowanie i kontrolowanie systemów elektrycznych na urządzeniach mobilnych lub komputerze.W przypadku chmur prywatnych priorytetem jest poufność danych i ich bezpieczeństwo. W modelu chmury prywatnej izolujemy się niejako od świata zewnętrznego. Nie mamy już takiej elastyczności i skalowalności rozwiązań, jak w chmurze publicznej, a koszty rozbudowy infrastruktury są po stronie przedsiębiorstwa. To jest największa wada chmury prywatnej.- To różnie wygląda, a zależy od danego rynku i regulacji branżowych. Większa jest skłonność do korzystania z chmur publicznych, zwłaszcza przez małych i średnich przedsiębiorców. Myślę, że decydują o tym koszty, ale i elastyczność. W przypadku korzystania z chmury publicznej, jak powiedziałam, nie trzeba budować własnej infrastruktury, ponadto w każdym momencie można kupować i płacić za tyle, ile w danym momencie się potrzebuje.- Stawiałabym wysoko na przetwarzanie danych w chmurze wraz z możliwością wykorzystania sztucznej inteligencji w kontekście prognozowania i optymalizacji oraz zastosowania tych technologii w systemach, które wspierają podejmowanie decyzji. W związku z tym, że otoczenie biznesowe staje się bardzo zmienne, to są kluczowe sprawy, które przemawiają za korzystaniem z tej technologii.