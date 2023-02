Anonimowe głosowanie na radach i zgromadzeniach, tokenizacja NFT dokumentów finansowych, a platforma BFT24.com

Nieodzownym elementem wielu zgromadzeń, posiedzeń czy zjazdów jest proces głosowania. Realizacja głosowania nad różnymi rodzajami dokumentów w sposób anonimowy przy wykorzystaniu cyfrowych systemów jest obecnie wyzwaniem. Wiele systemów umożliwia głosowanie, ale jednocześnie zostawia ślad który może być wykorzystywany do analizy kto jak głosował, bądź z drugiej strony brak jakichkolwiek informacji powoduje że nie jesteśmy pewni, że głosowanie zostało wykonane w sposób poprawny.

Pewnym rozwiązaniem mogą być systemy które oferują usługę głosowania opartą na technologii BlockChain. BlockChain czyli łańcuch bloków – inaczej technologia rozproszonego rejestru (DLT – Distributed Ledger Technology) – może być, zdaniem wielu ekspertów, jedną z przełomowych w historii świata, a jej rozwój może w sposób szczególny zmienić losy branży finansowej. BlockChain to rodzaj zdecentralizowanej, współdzielonej bazy danych, gdzie funkcja serwera centralnego jest rozproszona pomiędzy wielu użytkowników. Cechą charakterystyczną tej technologii jest decentralizacja, tzn. aby system mógł funkcjonować, nie jest potrzebny żaden główny element infrastruktury. Wszystkie dane transakcji zapisywane są między sobą przez poszczególnych użytkowników, bez udziału systemu centralnego. Informacje przechowywane są w formie bloków o określonej ilości danych. Gdy blok się nasyci informacjami, powstaje kolejny blok a po nim kolejny, tworząc pewien rodzaj łańcucha, co wyjaśnia nazwa tej technologii.

Technologia BlockChain jest dziś wykorzystywana głównie przez kryptowaluty, ale nie tylko. Można ją wykorzystywać także do tworzenia tzw. smart-kontraktów, czyli zdalnego zawierania umów. Wykorzystanie technologii daje ogromne możliwości kształtowania i automatyzacji procesów. Każdy z dokumentów może być tokenizowany. Mogą zostać utworzone tokeny NFT, które mogą oznaczać własność, mogą też być użyte do głosowania. Pojęcie tokena jest bardzo szerokie. W kontekście BlockChain token może być wszystkim, co cyfrowo da się do niego przenieść.

W przypadku głosowania mamy do czynienia z wykonaniem głosowania z anonimowego konta, bądź szeregu kont z którymi obca osoba nie jest w stanie powiązać głosującego. Jednocześnie mamy zapewnioną pełną anonimowość przy jednoczesnym pełnym udokumentowaniu systemu. Przeniesienie tradycyjnych rozwiązań do świata cyfrowego usprawnia i przyspiesza wiele procesów, jest tańsze i bardziej wydajne oraz pozwala wyeliminować pośredników. Dodatkowo z uwagi na charakterystykę sieci BlockChain wyeliminowane zostaje ryzyko oszustwa, fałszerstwa lub błędu.

Obecnie wiele firm oferuje rozwiązania, w tym obszarze, jednym z rozwiązań jest platforma BFT24.COM, która umożliwia nie tylko analizę dokumentów ustrukturyzowanych, ale także ich tokenizacje NFT i publikacje w jednej z baz BlockChain.

Jednym z przypadków użycia jest możliwość użycia technologii do głosowania nad dokumentami. System BFT24 oparty na BlockChain daje możliwość anonimowego tworzenia tokenów, które oznaczają liczbę głosów, przypisania ich do anonimowych kont. Jeden interesariusz może posiadać jedno lub kilka kont (chodzi o zapewnienie pełniej anonimowości danych i głosowania). Głosowanie polega na przekazanie tokenów na jedno z kont które reprezentują jedną z odpowiedzi. Dzięki temu głosowanie nie tylko jest anonimowe ale również publiczne. Każdy z interesariuszy może dostać informacje na których może zweryfikować poprawność procesu, oraz wynik głosowania.

BFT24 to nie tylko narzędzie do operacji na BlockChain, ale również technologia które może być użyta do tworzenia sprawozdań finansowych w formacie XBRL, analizy danych poprzez algorytmy Machine Learning, czy tworzenia własnych metabaz które mogą być użyte do automatyzacji procesów jakie pojawiają się w firmie.

BlockChain jest technologią która może odmienić sposób w jaki gromadzimy i zarządzamy własnością. W odróżnieniu do licznych baz danych w których kopiujemy informacje i dane, zapewnia wiarygodności poświadczenie transakcji przez strony tym samym nie tylko pozwala gromadzić dane i informacje, ale własność.

Więcej informacji na stronie BFT24.com.