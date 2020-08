Antyszczepionkowcy pozywają Facebooka za fact-checking i zrównują go z cenzurą

Grupa szerząca teorie antyszczepionkowe skierowała przeciwko Facebookowi pozew w związku z działaniami fact-checkingowymi obejmującymi treści dezinformujące w dziedzinach nauki, zdrowia i medycyny. Zdaniem jej członków, moderacja zawartości Facebooka jest cenzurą.

Grupa nazywająca siebie "Obroną Zdrowia Dzieci" (Children's Health Defense, CHD) w treści pozwu, do którego dotarł serwis Ars Technica, zarzuca Facebookowi i współpracującym z nim organizacjom zajmującym się fact-checkingiem, że "wspólnie i we współpracy z instytucjami administracji federalnej" naruszają prawo do wolności wypowiedzi. CHD zarzuca również Facebookowi i organizacjom wspomagającym jego działania w zakresie weryfikacji faktów i walki z dezinformacją, że popełniają nadużycia usuwając z tego największego na świecie portalu społecznościowego reklamy o treściach antyszczepionkowych.

CDH ponadto stwierdziło, że "Facebook cenzuruje stronę grupy w ramach swojej akcji oczyszczania (serwisu - PAP) z prawdziwych treści na temat szczepionek, 5G i działań instytucji zdrowia publicznego".

Grupa CHD oraz powiązana z nią organizacja World Mercury Project to dwa podmioty, które według serwisu Ars Technica były odpowiedzialne za ponad połowę wszystkich reklam o treściach antyszczepionkowych, jakie pojawiały się na Facebooku do momentu, w którym portal Marka Zuckeberga pod naciskiem polityków i organów odpowiedzialnych za ochronę zdrowia w USA zakazał tego typu treści w sponsorowanych komunikatach w 2019 roku, w czasie, kiedy w Stanach Zjednoczonych odnotowano po raz pierwszy od dawna znacznie zwiększoną zachorowalność na odrę.