APA Group daje szybką odpowiedź na innowacje w przemyśle

Gliwicka firma APA Group dostarcza narzędzia, które pozwalają szybko odnaleźć się w rzeczywistości przemysłu 4.0. Tym samym czwarta rewolucja przemysłowa, choć składająca się z wielu, często skomplikowanych elementów, staje się dużo bardziej przystępna a firmy zyskują dobrą okazję, by czerpać z niej należyte korzyści.

APA Group przez ponad 20 lat działalności obserwowała ogromną zmianę w podejściu do procesów produkcyjnych. W tym czasie powstała i zaczęła zyskiwać na popularności idea przemysłu 4.0, która redefiniuje tradycyjne sposoby myślenia o przemyśle, opierające się na pracy człowieka i niepowiązanych ze sobą elementach procesu produkcji. Idea ta bazująca na zdalnej komunikacji między wszystkimi obszarami przedsiębiorstwa, budowaniu systemów cyberfizycznych i zaawansowanej analizie danych.

Klasyczny przemysł, działający analogowo, odchodzi do przeszłości. Zastępuje go koncepcja przemysłu 4.0., której gwałtowny rozwój zaczął się mniej więcej około 2011 roku. Oznacza ona transformację od mechanizacji, elektryfikacji i prostej cyfryzacji, do przemysłowych systemów łączących maszyny i świat informacji, które integrują całe fabryki i prowadzą do powstawania spójnej sieci informacyjnej, wspierającej w zaawansowany i proaktywny sposób zarządzanie całą fabryką.

Jednocześnie zmienia się też rola osób zaangażowanych w procesy przemysłowe oraz funkcjonowania produkcji w nowej cyfrowej rzeczywistości.

Wcześniej najistotniejszym czynnikiem był końcowy produkt. Teraz chodzi również o zwiększenie wydajności jego wytwarzania, elastyczność oraz kierowanie powtarzalnych działań na automatykę. Proces wytwarzania odbywa się dziś przy wsparciu cyfrowym i jest ukierunkowany głównie na małoseryjne wyroby pod zindywidualizowane potrzeby klienta.

Obecnie po raz pierwszy w historii przemysłu, można powiązać ze sobą do tej pory izolowane elementy łańcucha produkcyjnego. Sprawia to, że praktycznie każdy produkt może zawierać w sobie cyfrową informację, którą wymienia się z otoczeniem. Tak zebrane z hali produkcyjnej dane analizuje się w oparciu o zaawansowane narzędzia, np. rozwiązania big data, w oparciu o technologię chmurową.

Z kolei w robotyce widać już nową generację robotów, która aktywnie integruje się z innymi urządzeniami i podmiotami oraz potrafi przystosowywać się do zmieniających się warunków.

W czwarta rewolucję przemysłową dobrze wpisuje się działalność gliwickiej firmy APA Group, która od samego początku była nastawiona na innowacje w przemyśle. Firma z powodzeniem łączy w całość układy sterowania, grupuje stacje zrobotyzowane czy też łączy procesy przemysłowe. Z pomocą APA Group całe fabryki są transformowane w system cyberfizyczny, dzięki czemu mogą się wzajemnie integrować.

Artur Pollak – założyciel i GM APA Group: NAZCA 4.0 to kumulacja naszych doświadczeń w budowie rozwiązań dla przemysłu, uzupełniona o nasze rozumienie zjawiska Industry 4.0. Jak nikt inny lepiej nie rozumiemy gdzie przebiega granica pomiędzy tradycyjnym wytwarzaniem a Przemysłem 4.0.

Do sprawnego wykorzystywania w przemyśle różnych zbiorów danych służy stworzona przez APA Group platforma NAZCA, która łączy człowieka z danymi, umożliwia optymalizację procesów i obniżanie kosztów eksploatacyjnych.

NAZCA 4.0, czyli kompleksowa aplikacja do zarządzania i optymalizacji automatyki w zakładzie produkcyjnym, to flagowy projekt firmy i zarazem polska odpowiedź na zmieniającą się rzeczywistość przemysłową, w której kluczowa jest integracja sterowanych cyfrowo maszyn z urządzeniami pomiarowymi, technologiami informatycznymi i algorytmami przetwarzania wielkich zbiorów danych.

Platforma NAZCA, dostarczając funkcjonalności przemysłu 4.0, odpowiada m.in. za:

Komunikację z maszynami i urządzeniami

Prawidłową akwizycję danych przemysłowych

Właściwe składowanie pozyskanych danych

Analizy, zarówno na danych bieżących jak i historycznych, także z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji

Ergonomiczną prezentację wyników analiz, w formie systemu wspomagania podejmowania decyzji

Oprócz NAZCA 4.0 firma stworzyła także platformę IPOE, która umożliwia tworzenie analiz i wdrożeń wspierających optymalizację zużycia energii elektrycznej i innych mediów. System działa w chmurze i można za jego pomocą kontrolować i optymalizować bieżące zużycie mediów, niezależnie od lokalizacji operatora.

Eustachy Gżdyl – Senior Manager CTTP40: Testowanie rozwiązań Przemysłu 4.0, to nieodłączny element w budowie transformacji cyfrowej w przemyśle. To niejako pozycja obowiązkowa takiego procesu transformacji. Temu właśnie celowi służy nasze Centrum. Jeśli zaś możliwość testowania wzbogacimy o możliwość pilotażowego wdrożenia, to takie combo jest gwarancją, że docelowe wdrożenie będzie efektywne i celowe dla organizacji. Takie pilotaże to również element działalności Centrum Testowania Technologii Przemysłu 4.0.

Ponadto w połowie 2021 roku APA Group uruchomiła w Gliwicach Centrum Testowania Technologii Przemysłu 4.0. Projekt ma na celu budowanie świadomości technologicznej i jest skierowany do sektora przemysłowego, a w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw. Centrum prezentuje technologie przemysłu 4.0 w rzeczywistym użyciu i pomaga uczyć analizy kluczowych danych produkcyjnych.

Oferta Centrum jest szansą dla firm na sprawdzenie nowoczesnych rozwiązań, na których opiera się koncepcja przemysłu 4.0, jak np. IIoT, big data czy machine learning, zanim w nie zainwestują.

Jest to zarazem jedynie wycinek z bogatej oferty APA Group, która od lat skutecznie pomaga przedsiębiorcom odnaleźć się w rzeczywistości szybkiego postępu technologicznego.