Apator aktualizuje strategię. Liczy na czterokrotny wzrost zysków

Apator zaktualizował swoją strategię. Planuje uzyskać w 2025 roku prawie trzykrotnie wyższe skonsolidowane przychody ze sprzedaży i ponad czterokrotnie wyższy skonsolidowany zysk EBITDA (zysk operacyjny przed potrąceniem odsetek, podatków i amortyzacji).

Apator w zaktualizowanej strategii planuje osiągnąć w 2025 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 1,4 mld zł i ok. 200 mln zł skonsolidowanego zysku EBITDA - poinformowała spółka w komunikacie.

Istotna część środków inwestycyjnych Apatora będzie przeznaczona na rozwój nowych technologii

Producent urządzeń i systemów pomiarowych oraz dostawca rozwiązań wspierających pracę sieci elektroenergetycznych, wodnych i gazowych Apator zakłada, że poziom nakładów inwestycyjnych ma zostać utrzymany w dotychczasowej relacji do poziomu rocznych przychodów (5-7 proc.). Istotna część środków inwestycyjnych będzie przeznaczona na rozwój nowych technologii i produktów oraz inwestycje w utrzymanie nowoczesnego potencjału produkcyjnego.

Istotnym elementem realizacji zaktualizowanej strategii jest również dalsza konsolidacja organizacji oraz dostosowanie struktury grupy do otoczenia biznesowego i efektywnej realizacji nowych strategicznych kierunków.

Apator planuje kontynuować rozwój organiczny, zakłada rozwój nowego portfolio rozwiązań dla obszaru energetyki rozproszonej, elektromobilności i OZE, m.in. magazynów energii czy stacji ładowania pojazdów elektrycznych.

Obszary działalności w segmencie gazu mają współdziałać z rozwojem w segmencie energii elektrycznej

Nowe obszary działalności w segmencie gazu skoordynowane mają być z rozwojem w segmencie energii elektrycznej. Grupa planuje rozwój oferty produktowej w branży HVAC, obejmującej rozwiązania dla hybrydowych domów w zakresie efektywnego ogrzewania, klimatyzacji i wentylacji.

Grupa zakłada także rozwój kompleksowej oferty rozwiązań do zarządzania zużyciem i oszczędzaniem zasobów wody, m.in. budowy sieci odczytowych i świadczenie usług zdalnego odczytu, usług billingowych czy systemów zdalnej lokalizacji wycieków oraz autonomicznie działających systemów ograniczania strat wody.

W pierwszym półroczu zysk netto Apatora spadł do 1,3 mln zł w stosunku do 51,2 mln zł rok wcześniej. Zysk netto jednostki dominującej wyniósł ok. 1 mln zł, wobec 49,5 mln zł przed rokiem. Przychody wzrosły w tym okresie o 7,2 proc. rok do roku, do 495,2 mln zł. Grupa Apator miała w pierwszym półroczu 2022 roku 43,5 mln zł zysku EBITDA, wobec 99,9 mln zł rok wcześniej.

Niewielu z nas będzie stać na auto w przyszłości. Czy samochody będą wygodą tylko dla bogatych? Zobacz nasze najnowsze 1x1 na Kanale Gospodarczym