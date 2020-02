Aplikacja Amazon Care na razie dla pracowników w Seattle

Amerykański koncern technologiczny z branży handlu detalicznego Amazon uruchomił pilotażową wirtualną klinikę Amazon Care - podał serwis CNBC. Z aplikacji na razie korzystać mogą wyłącznie pracownicy firmy w Seattle oraz ich bliscy.

Amazon zaprezentował wirtualną klinikę we wrześniu ub.r., zaznaczając, że chce w ten sposób zapewnić swoim pracownikom wygodny dostęp do opieki medycznej 24 godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu. Aplikacja ma pozwalać na wirtualne konsultacje medyczne, planowanie wizyt kontrolnych, a także zamawianie recept do biura lub do domu pracownika - wynika z informacji umieszczonych na stronie koncernu.

Od wtorku do Amazon Care dostęp mają pracownicy kampusu w Seattle i członkowie ich rodzin. Koncern nie ujawnił, czy w najbliższych miesiącach planuje uruchomienie aplikacji również dla pracowników innych oddziałów firmy. Jak jednak zauważyło CNBC, jeśli usługa zwiększy zadowolenie pracowników i obniży koszty, Amazon teoretycznie mógłby zaoferować rozwiązanie również innym przedsiębiorstwom lub klientom prywatnym.

Amerykański koncern realizuje różne projekt z obszaru służby zdrowia, w tym internetową aptekę i dostawy leków do domów pacjentów (Amazon Pharmacy) oraz asystenta głosowego (Amazon Alexa), który ma minimalizować poczucie samotności i wyizolowania u starszych osób. Prace nad Amazon Care rozpoczęły się latem 2018 r. - przypomniał serwis.

Na stworzenie własnego systemu opieki zdrowotnej dla pracowników zdecydował się również producent elektroniki użytkowej, firma Apple. W 2018 r. koncern uruchomił sieć klinik medycznych dla swoich pracowników z siedzib poza stanem Kalifornia na zachodnim wybrzeżu USA.