Aplikacja Google'a dla osób niewidomych przeczyta etykiety i dokumenty

Google wprowadził nowe funkcjonalności do aplikacji Lookout, przeznaczonej dla osób niewidomych i niedowidzących. Umożliwią one programowi rozpoznawanie etykiet na produktach i nominałów na banknotach a także odczytywanie dłuższych dokumentów, w tym urzędowych.

Oparta na sztucznej inteligencji aplikacja Lookout pomaga osobom niewidomym i niedowidzącym w rozpoznawaniu otoczenia m.in. poprzez informowanie ich o tym, jakie przedmioty spotykają na swojej drodze.

Teraz Google dodał do programu kilka nowych funkcjonalności umożliwiających programowi m.in. odczytywanie etykiet na produktach sklepowych. Wystarczy, że użytkownik np. będąc w sklepie zeskanuje opakowanie wybranego artykułu za pośrednictwem kamery, w jaką wyposażona jest aplikacja, żeby program poinformował go, co to za produkt, a także dostarczył informacji o tym, jaki ma smak i kto jest jego producentem. Podczas skanowania Lookout poinformuje, czy przedmiot jest wystarczająco widoczny w oku kamery, czy też należy go przesunąć albo przekręcić. Jak zapewnia Google, aplikacja jest w stanie rozpoznać produkt wyłącznie na podstawie opakowania czy logo marki i nie ma konieczności skanowania np. kodu kreskowego danego artykułu, co dla osób słabowidzących mogłoby być utrudnieniem.

Dzięki nowym funkcjonalnościom Lookout jest w stanie rozpoznawać także nominały banknotów dolarowych oraz pomóc w odczytywaniu dłuższych dokumentów np. urzędowych. W tym wypadku należy skierować kamerę na dokument, po czym program zeskanuje go i odczyta na głos.

Aplikacja po raz pierwszy została zaprezentowana w 2018 r. na zorganizowanej przez koncern konferencji deweloperów Google I/O. Początkowo dostępna była jedynie w języku angielskim, ale po aktualizacji, program zyskał także cztery nowe wersje językowe: hiszpańską, niemiecką, francuską i włoską. Aplikacja działa na smartfonach z systemem Android 6.0 lub wyższym i posiadających minimum 2GB pamięci RAM.