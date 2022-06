Aplikacja mObywatel mogłaby zaoferować więcej

Branża chwali rządowy projekt ustawy zwiększający zakres stosowania dokumentów elektronicznych. Ale chciałaby pójść krok dalej - informuje w czwartek "Dziennik Gazeta Prawna".

Gazeta zwraca uwagę, że "przygotowana przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów regulacja ma zrównać elektroniczny dowód dostępny w mObywatelu z tradycyjnym". "Zdaniem Konfederacji Lewiatan - której członkami są m.in. Orange, Plus, Siemens, T-Mobile i UPC - to +istotny krok w kierunku powszechnej digitalizacji+. Organizacja stwierdza, że wykorzystywanie aplikacji +do potwierdzania tożsamości abonentów jest jedną z oczekiwanych zmian przez przedsiębiorców, związanych z cyfryzacją procesów, szczególnie z sektora telekomunikacyjnego+" - informuje.

Według dziennika, "także Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji w konsultacjach projektu ustawy o aplikacji mObywatel podkreśla poparcie dla pomysłu". "Zapewnia, że rozwój mObywatela (działającego wcześniej jako mTożsamość) obserwuje +z wielką dumą i uznaniem+, uznając aplikację za +jedno z najlepiej działających rozwiązań portfela cyfrowej tożsamości w Europie+" - czytamy.

Gazeta przypomina, że aplikacja "pozwala przechowywać na smartfonie cyfrowe wersje dokumentów: prawo jazdy i dowód rejestracyjny, mLegitymację dla uczniów i studentów oraz Kartę Dużej Rodziny". "Problem w tym, że główna funkcjonalność - czyli dowód osobisty - może obecnie służyć do potwierdzenia tożsamości tylko w niektórych okolicznościach, lecz nie znajduje zastosowania tam, gdzie poziom formalności jest wyższy, np. w banku czy przy zawieraniu umowy abonenckiej" - wyjaśnia.

"Z punktu widzenia przedsiębiorców istotna jest szczególnie możliwość zdalnego potwierdzania okazywanych przez osobę fizyczną danych z dokumentu mObywatel" - stwierdza Lewiatan.

Tymczasem - czytamy - w projekcie zapisano, że "mObywatel działa, gdy jest okazywany +w relacjach wzajemnej fizycznej obecności stron+". "Wprawdzie w uzasadnieniu jest mowa o możliwości zdalnego przekazywania danych, jednak nie znajduje to odbicia w regulacji" - zaznacza dziennik.