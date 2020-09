Aplikacja poinformuje, jeśli pracownicy nie zachowują dystansu społecznego

Aplikacja "Mind The Gap" wykorzystywana przez brytyjskie przedsiębiorstwo kolejowe Network Rail ma informować, kiedy pracownicy nie zachowują należytego dystansu społecznego. W swoim działaniu program wykorzystuje technologię Bluetooth.

Nazwa aplikacji "Mind The Gap" to znane ze wszystkich brytyjskich dworców kolejowych "pamiętaj o odstępie" ostrzegające pasażerów przed niebezpieczeństwem, jakie przy nieuważnym wsiadaniu i wysiadaniu z pociągów stanowi luka pomiędzy wyjściem z wagonu a krawędzią peronu. W tym kontekście jednak "Mind The Gap" ma przypominać pracownikom Network Rail o konieczności zachowania właściwej odległości od siebie nawzajem, np. w biurze.

Technologia Bluetooth, o którą oparta jest aplikacja, razem z sygnałami radiowymi ma wykrywać sytuacje, w których użytkownicy znajdą się zbyt blisko siebie - w odległości, w której ryzyko zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 jest uznawane za większe. Według serwisu internetowego BBC wśród pracowników Network Rail aplikacja jest w powszechnym użyciu i zaczyna być również wykorzystywana przez inne firmy.

Firma Hack Partners z Londynu, która wyprodukowała aplikację, ocenia, że program potrafi wykrywać zbyt bliskie kontakty pracowników z dokładnością do 6-8 cm. Aplikacja działa w tle telefonu, co oznacza, że może przyspieszać zużycie baterii smartfona. Twórcy programu obiecują natomiast, że "Mind The Gap" nie zbiera żadnych wrażliwych danych na temat swoich użytkowników, ani też ich nie śledzi. Nie jest wobec tego możliwe monitorowanie z jej użyciem tego, gdzie przemieszczają się poszczególne osoby, ani też pozyskanie ich historii lokalizacji.

Jak podkreśla Network Rail w rozmowie z BBC, korzystanie z aplikacji przez pracowników jest całkowicie dobrowolne.