Aplikacja studentów AGH pomoże osobom potrzebującym, np. przebywającym w kwarantannie

Studenci Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie stworzyli aplikację Aider. Ma ona za zadanie pomóc osobom, które nie mogą wychodzić z domu okresie epidemii, a potrzebują np. dostarczenia zakupów czy pomocy w codziennych czynnościach.

Aplikacja autorstwa Natalii Fitowskiej i Szymona Stasika z Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH ma w prosty i intuicyjny sposób połączyć potrzebujących oraz chętnych do pomocy - poinformowała we wtorek rzeczniczka prasowa AGH Anna Żmuda-Muszyńska.

Po uruchomieniu programu użytkownik ma do wyboru dwa tryby - wolontariusza lub osoby, która potrzebuje pomocy (osoba starsza, niepełnosprawna lub objęta kwarantanną).

Osoba potrzebująca za pomocą formularza zaznacza, w jakim zadaniu potrzebuje wsparcia wolontariusza - czy jest to wyrzucenie śmieci, pójście do apteki czy do sklepu spożywczego. Może też dopisać własne zadanie, którego nie obejmuje kwestionariusz. Następnie dodaje takie ogłoszenie wraz z lokalizacją, a jej informacja zostaje umieszczona na mapie ogłoszeń, do której dostęp mają zarejestrowani wolontariusze. Po kliknięciu w konkretną wiadomość, użytkownik wyświetla szczegółowe informacje. Jeżeli wolontariusz ma czas oraz możliwości, przyjmuje zadanie. W ten sposób otrzymuje numer do osoby potrzebującej pomocy.

Aplikacja jest darmowa, wolontariusze swoją pomoc oferują nieodpłatnie. Weryfikacja użytkowników odbywa się poprzez numer telefonu.

Aider powstawał od 2018 r. Autorzy planowali udostępnić aplikację w wakacje 2020 r., jednak ze względu na obecną sytuację postanowili maksymalnie przyspieszyć proces tworzenia.

Szczegółowe informacje na temat projektu można znaleźć pod adresem snaider.pl