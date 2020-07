Aplikacja taksówkarska Ubera rozszerzyła działanie na Tokio

Japońska aplikacja taksówkarska Ubera po dwóch latach na rynku objęła w piątek swoim zasięgiem Tokio. Było to możliwe dzięki współpracy nawiązanej przez amerykański koncern z trzema lokalnymi przewoźnikami - podaje agencja Reutera.

Współpracę z Uberem podjęły w Tokio korporacje taksówkarskie Hinomaru Limousine, Tokyo MK Corp i Ecosystem. Osoby, które pobiorą aplikację amerykańskiej firmy, będą dzięki temu mogły zamówić przejazd taksówką jednej ze spółek. Dotychczas uruchomiony jeszcze w 2018 r. program był dostępny głównie w mniejszych japońskich miejscowościach.

Obowiązujące w Japonii przepisy zabraniają kierowcom-amatorom oferowanie odpłatnych przejazdów pasażerom. Uniemożliwia to Uberowi i podobnym spółkom, jak np. konkurencyjne chińskie Didi Chuxing, rywalizowanie z firmami zatrudniającymi zawodowych kierowców przez oferowanie w tym kraju platform carsharingowych na prawach tzw. gig economy. Koncern swobodnie rozwija natomiast w Japonii usługę dostawczą Uber Eats, która cieszy się szczególną popularnością w dobie pandemii - w odróżnieniu od usług przewozowych.

Pandemia COVID-19 mocno uderzyła w globalny rynek przewozu osób - zarówno w konwencjonalne firmy taksówkarskie, jak i w operatorów platform carsharingowych. Japońskie korporacje przewozowe notowały w kwietniu przeciętnie 62-proc. spadek przychodów rok do roku, co skłoniło wiele firm do przestawienia się na usługi dostawcze.

Tylko do 22 maja na współpracę z restauracjami przy dostawach jedzenia zdecydowało się ok. 1300 japońskich firm taksówkarskich; część innych zmuszona była do ogłoszenia upadłości - odnotowuje agencja Kyodo.