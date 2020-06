Aplikacje w systemie iOS będą musiały prosić użytkowników o zgodę na śledzenie - donosi agencja Bloomberga, która ocenia, że zmiany ogłoszone przez Apple w podejściu do prywatności użytkowników to potencjalny cios dla twórców aplikacji, którzy utrzymują się z reklam.

Planowane zmiany w dostępie do możliwości śledzenia użytkowników aplikacji mobilnych Apple ogłosiło podczas wirtualnej edycji dorocznej konferencji WWDC przeznaczonej dla twórców oprogramowania i miłośników sprzętów tej firmy.

Bloomberg ocenia, że decyzja koncernu to krok podobny do tego, na jaki Apple zdecydowało się w ubiegłym roku, kiedy zmusiło twórców aplikacji do każdorazowego powiadamiania użytkowników o tym, że dany program chce dostępu do ich danych geolokalizacyjnych.

Śledzenie użytkowników aplikacji na telefonach Apple'a odbywa się w oparciu o indywidualny numer przypisywany każdemu, kto korzysta z urządzeń tej marki. Eksperci ds. prywatności od dawna argumentują, że to sprzeczne z filozofią spółki, która publicznie deklaruje wsparcie dla prywatności użytkowników produktów i usług cyfrowych. Jakkolwiek zmiana zapowiedziana podczas tegorocznej edycji WWDC nie usuwa systemu śledzenia użytkowników z telefonów Apple'a, to jednak daje osobom korzystającym z nich możliwość świadomego wyboru ustawień - zauważa Bloomberg.

Agencja przypomina, że biznes reklamy cyfrowej każdego roku generuje zyski warte miliardy dolarów. Śledzenie użytkowników aplikacji mobilnych to użyteczna metoda gromadzenia informacji dla firm z segmentu reklamy, które mogą w ten sposób połączyć użycie danego smartfona z innymi urządzeniami i tym samym obserwować sprawniej skuteczność swoich działań marketingowych dla jednej osoby korzystającej z wielu ekranów.