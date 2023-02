Apple, Amazon i Alphabet rozczarowały wynikami

Rozczarowujące wyniki finansowe amerykańskich technologicznych gigantów pokazują, że spowolnienie gospodarcze istotnie ogranicza popyt na oferowane przez bigtechy usługi i produkty.

Wyniki finansowe technologicznych gigantów - Apple’a oraz Alphabetu (właściciela Google’a) pokazały, że spowolnienie gospodarcze istotnie ogranicza popyt na oferowane przez bigtechy usługi i produkty. Oprócz oszczędności na podstawowych dobrach, ludzie zaciskają pasa także w przypadku zapotrzebowania na sprzęt elektroniczny - smartfony, komputery czy też usługi chmurowe (to w przypadku firm). Słabo wyglądają także przychody z reklam.

Wyniki czwartego kwartału 2022 roku opublikowane przez Alphabet pokazały, że przychody z reklam wyniosły 7,96 mld dolarów wobec oczekiwań na poziomie 8,25 mld dolarów. Niższe od konsensusu okazały się także przychody Google Cloud.

W przypadku Apple'a przychody wygenerowane przez sprzedaż iPhone'a spadły o 8 proc. rok do roku do 65,7 mld dolarów, komputerów Mac do 7,7 mld dolarów (spadek o 29 proc.). Ogólna sprzedaż w raportowanym kwartale okazała się o około 5 proc. niższa niż w ubiegłym roku.

Przychody Amazona co prawda wzrosły, ale był to najwolniejszy wzrost w ujęciu procentowym w historii spółki.

Kamil Cisowski, analityk Domu Inwestycyjnego Xelion tak podsumowuje wynikowe rewelacje wymienionych wyżej spółek:

- Nikt w trójcy Apple, Amazon, Alphabet nie spełnił w IV kwartale 2022 oczekiwań dotyczących zysków netto. Najłagodniej sytuacja wyglądała w Apple, gdzie różnica była niewielka, czteroprocentowa. Sprzedaż w IV kwartale 2022 spadała o około 5,5 proc. rok do roku, zysk o 10,9 proc. Spółka "nie dowiozła” prognoz po raz pierwszy od prawie siedmiu lat, jej akcje spadły w handlu posesyjnym o 3,2 proc. Amazon pokazał wzrost przychodów na poziomie 9 proc. rok do roku, najniższy w historii, niższą od oczekiwań dynamikę wzrostu Amazon Web Services i radykalnie niższe od oczekiwań zyski na poziomie zaledwie 3 centów na akcję. Jego akcje spadały w handlu posesyjnym o 5,07 proc. - komentuje w raporcie analityk.