Apple App Store zarabia 1 mld dolarów tygodniowo

Internetowa platforma z aplikacjami na iPhone 'a, iPada i iPoda touch w ubiegłym roku przynosiła Apple średni dochód w wysokości 1 mld dolarów tygodniowo. Co tydzień odwiedzało ją pól miliarda internautów z całego świata - poinformował tygodnik Computerworld.

App Store w 2019 roku zapewnił Apple rekordowe dochody. W ciągu roku amerykański koncern technologiczny zarobił na sklepie internetowym 54.2 mld dolarów, średnio 1 mld dolarów tygodniowo. To o 16 proc. więcej niż w poprzednim roku, kiedy było to 47 mld dolarów.

Jak podaje Computerworld, App Store odwiedza co tydzień około pół miliarda internautów. Statystyki pokazują, że użytkownicy najwięcej pieniędzy wydają na gry (ok. 39 mld dolarów rocznie) i aplikacje rozrywkowe (3.9 mld dolarów).

Razem z użytkownikami, rośnie też liczba przedsiębiorców, oferujących swoje produkty za pośrednictwem sklepu Apple. Coraz więcej firm pozwala też konsumentom na przetestowanie swoich produktów, zanim zobowiąże ich do wykupu subskrypcji. Zdaniem ekspertów to paradoksalnie zachęca konsumentów do zdecydowania się na zakup danej aplikacji.

Apple niedawno ogłosił, że sprzedawcy korzystający z jego platformy zarobili od 2008 r. 155 mld dolarów. Według danych firmy, jedna czwarta tego dochodu pochodzi z ubiegłego roku, a zwłaszcza z zakupów zrobionych pomiędzy Bożym Narodzeniem a Nowym Rokiem 2019, kiedy to użytkownicy wydali w App Store ponad 1.42 mld dolarów, czyli 16 proc. więcej niż w poprzednich latach. W samego Sylwestra 2020 App Store zarobił 386 mln dolarów, o 64 mln więcej niż rok wcześniej o tej samej porze.

Jak mówią eksperci, App Store nie jest wyjątkiem, a internauci coraz chętniej inwestują w zakupy cyfrowe. Świadczy o tym rosnąca popularność takich platform internetowych jak iTunes, Netflix czy Spotify. Wzrosły także dochody Google Play, który w ubiegłym roku zarobił 29.3 mld dolarów.