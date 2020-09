Apple broni swojego stanowiska w sprawie mikropłatności w sporze z Epic Games wokół gry "Fortnite". Według koncernu z Cupertino zmiany Epica w systemie płatności "to złodziejstwo", a prowizje od każdej transakcji to "wymóg bezpieczeństwa i prywatności".

Jak przypomina serwis Ars Technica, wcześniej Apple oskarżyło Epic o złamanie warunków umowy o współpracy i kradzież. "Epic przedstawia się jako współczesnego, korporacyjnego Robin Hooda. W rzeczywistości jednak to warte wiele miliardów dolarów przedsiębiorstwo, które po prostu nie chce płacić za ogromne zyski, jakie odnosi dzięki platformie App Store" - twierdzi firma.

Apple zarzuca twórcom gry "Fortnite", że nie tylko złamali warunki umowy o współpracy przy dystrybucji oprogramowania na platformie App Store, ale też wprowadzili na nią swojego "Konia Trojańskiego" w postaci systemu płatności bezpośrednich, pozwalającego na ominięcie 30-procentowej prowizji od transakcji pobieranej przez Apple'a. System został wprowadzony do gry przy użyciu aktualizacji typu "hotfix", która pozwala na ominięcie procesu rewizji oprogramowania przed jego dystrybucją celem wykrycia potencjalnych nieprawidłowości i naruszeń. W dokumentach sądowych cytowanych przez Ars Technica Apple twierdzi, iż Epic "chciał cieszyć się wszystkimi korzyściami z dystrybucji na platformie iOS i w powiązanych usługach i napełniać sobie kieszenie kosztem" firmy zarządzanej przez Tima Cooka.

Według koncernu Epic zarobił od 2008 roku, kiedy podpisał umowę o dystrybucji swojego oprogramowania przez App Store, ponad 600 mln dolarów dzięki sprzedaży swoich usług cyfrowych w ramach tej platformy. Zdaniem Apple'a fakt, że Epic nie akceptuje warunków zawartej z koncernem umowy, "nie może stanowić wytłumaczenia złamania obowiązujących od dawna zapisów, zdrady długoletniego partnera biznesowego i przywłaszczenia prowizji, które zgodnie z prawem należą do firmy Apple, a ostatecznie domagania się od sądu, by ukarał jedną z najbardziej innowacyjnych platform biznesowych XXI wieku tylko za to, że nie maksymalizuje przychodów Epica".

Producent iPhone'ów dodał, że 30-procentowa prowizja to "znacznie więcej niż tylko opłata za obsługę transakcji". Zdaniem firmy prowizja ta "odzwierciedla ogromną wartość App Store'u, który jest czymś znacznie bardziej rozbudowanym niż tylko sumą części - składa się bowiem z technologii, narzędzi, oprogramowania dla rozwoju aplikacji i ich testowania, a także działań marketingowych, platynowej jakości obsługi klienta i dystrybucji produktów cyfrowych".

Pod koniec sierpnia gra "Fortnite" Epic Games została usunięta przez Apple z platformy App Store za złamanie jej regulaminu dotyczącego poboru prowizji od transakcji w ramach gry. Od tego czasu firmy toczą ze sobą spór sądowy.